O tradicional Desafio de Repentistas Estado contra Estado acontecerá neste sábado (9), no Teatro Municipal Severino Cabral, em Campina Grande, prometendo uma disputa acirrada entre os melhores repentistas do Brasil. O evento, que já se consolidou como um dos maiores festivais do gênero no país, reúne poetas populares em uma competição que celebra o improviso e a cultura nordestina.

Organizador do festival, Iponax Vila Nova (foto) destacou a importância do evento para os artistas. “Amanhã, nós vamos saber quem coroa o seu ano com o título de Campina Grande. Temos a edição com os maiores vencedores. Dos doze participantes, sete já venceram o festival”, explicou Iponax, reforçando a qualidade dos concorrentes.

Para André Santos, um dos repentistas em destaque, a pressão de se apresentar no festival é constante, especialmente após a estreia bem-sucedida no ano passado. “Ano passado tinha o peso da estreia e esse ano não é diferente. Cada evento tem uma oportunidade única e vai aumentar a responsabilidade”, declarou André, evidenciando o desafio de manter o alto nível diante do público e dos colegas.

Já Severino Feitosa, o participante mais experiente do grupo, vê no festival uma grande vitrine para os repentistas. “Esse evento é um pedal de melhoria na profissão. É a ‘nata da cantoria’ que se reúne no Estado contra Estado. É uma vitrine para as outras produções de cantoria”, comentou ele, confirmando o papel do evento como um impulsionador de novas oportunidades.