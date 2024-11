Maior museu multidisciplinar do Nordeste é reinaugurado

No dia nacional da Cultura (05/11), Campina Grande foi palco da reinauguração do Museu de Arte e Ciência de Campina Grande (MAC), maior museu multidisciplinar do Nordeste.

Resultado de uma colaboração entre a Fundação Pedro Américo (FPA) e a Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), o MAC reabriu com uma proposta que une cultura, inovação e sustentabilidade para proporcionar experiências imersivas ao público.

A solenidade de reinauguração foi conduzida pelo influenciador e apresentador local Celino Neto, que ressaltou a importância da valorização da cultura regional.

A cerimônia contou com a participação de personalidades importantes, como Dalton Gadelha, presidente da FPA, Gisele Gadelha, diretora sociocultural da Fundação, e Rangel Junior, professor e ex-reitor da UEPB, entre outros.

Inovação e Sustentabilidade no centro da proposta do museu

Durante a apresentação ao público, a Presidente do MAC, Carolina Gadelha, destacou os principais objetivos do museu reformulado:

“Nossa missão é celebrar o passado e inaugurar novos ciclos, readequando o espaço às demandas atuais com foco em sustentabilidade e inovação. O MAC será um palco de integração, oferecendo formação para artistas, professores, estudantes e oportunidades para empreendedores. É um museu para todos, uma HUB de economia criativa”, declarou Carolina.

Homenagens e valorização cultural

Como parte do evento, foi implementada a “Medalha Cartunista Fred Ozanan”, que reconhece grandes colaboradores e incentivadores da cultura. O próprio Fred Ozanan foi o primeiro homenageado por sua contribuição artística através de cartoons que combinam humor e crítica social. Emocionado, ele agradeceu o reconhecimento e reforçou seu compromisso com a arte e a cultura.

Outro homenageado foi o professor e ex-reitor da UEPB, Rangel Junior, que destacou o significado histórico e emocional da reabertura do MAC, destacando o esforço coletivo para revitalizar o espaço cultural.

Exposição inaugural “Fios” celebra história de Campina Grande

Após a cerimônia, os convidados participaram da exposição inaugural intitulada “Fios”. A mostra oferece uma experiência imersiva que retrata a história de Campina Grande e suas relações sociais, fortalecendo o compromisso do MAC com a valorização do patrimônio cultural da região.

Serviço

O Museu de Arte e Ciência de Campina Grande está localizado na Rua João Lélis, 581. As visitas ao público começam na próxima terça-feira (12), às 10h. Venha explorar a exposição “Fios” e muito mais!