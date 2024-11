MAC Campina Grande: Museu traz exposições imersivas para a Paraíba

Inaugurado na noite desta terça-feira, 05 de novembro, o Museu de Arte e Ciência de Campina Grande (MAC) chega como um novo conceito de museu, pensado para ser um espaço inclusivo e democrático, aberto a toda a sociedade.

De acordo com o Head do MAC, Lucas Olles, a missão do museu é ser um polo cultural e científico, agregando diversidade e oferecendo uma agenda cultural robusta, com exposições e eventos voltados para todos os públicos.

“O MAC tem como objetivo se tornar o coração cultural de Campina Grande, trazendo ao público experiências e conteúdos até então pouco acessíveis na região. Com uma proposta transversal, o museu visa proporcionar à cidade e ao nordeste brasileiro acesso a exposições e eventos relevantes, ampliando o contato da comunidade local com o que há de mais recente e significativo na arte e ciência nacionais e internacionais”, pontuou.

Exposição inaugural: “Fios” – um mergulho na história e relações sociais de Campina Grande

Para abrir suas portas, o MAC apresenta a exposição “Fios”, uma experiência interativa e imersiva que homenageia o algodão, um produto central na história de Campina Grande. A exposição cria uma alegoria em que os fios do algodão representam a malha que une a sociedade campinense, trazendo à tona a importância histórica e social do algodão para o desenvolvimento da cidade e suas relações.

A exposição é dividida em diferentes salas, oferecendo ao visitante uma experiência sensorial completa:

Tramas e texturas: Em uma das salas, o público é convidado a explorar texturas e cores, podendo criar obras únicas e levá-las para casa com um QR Code disponível no museu.

Interação e tecnologia: Outra sala projeta a sombra do visitante em uma parede, permitindo interação com formas e texturas que lembram o algodão.

História de Campina Grande: Uma sala imersiva exibe um vídeo que narra a importância do algodão como eixo de desenvolvimento social e econômico de Campina Grande.

Túnel interativo: No final da exposição, os visitantes passam por um túnel vibrante, retornando ao saguão do museu, onde podem refletir sobre a experiência vivida.

Apesar de compacta, a exposição “Fios” propõe uma narrativa envolvente sobre as relações sociais e culturais, partindo do algodão como elemento central.

Ainda segundo o Head do MAC, Lucas Olles, o museu também se destaca por seu caráter educacional e científico.

“Sendo um museu universitário, ele está aberto a todas as instituições acadêmicas, estudantes e pesquisadores, oferecendo um espaço de pesquisa e divulgação do conhecimento. O objetivo é que o MAC se torne um “Farol de conhecimento”, promovendo o desenvolvimento de novas pesquisas e compartilhando esses saberes com a comunidade”, afirmou.

Através de parcerias estratégicas, o MAC quer fortalecer o acesso à cultura, educação e inovação tecnológica, contribuindo para o enriquecimento cultural da região.

“Mais que um museu, o MAC visa ser um ambiente de diálogo e encontro. Com uma estrutura pensada para receber pessoas de todas as idades e interesses, o museu promove experiências múltiplas, oferecendo entretenimento, conhecimento e cultura em uma plataforma integrada de inovação”, finalizou.