No último sábado (26), o auditório da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (FIEP), em Campina Grande, foi palco da terceira edição do Festival de Música Talento na Indústria, promovido pelo SESI Paraíba. O evento, que reuniu 22 candidatos, teve como objetivo celebrar a arte e a expressão cultural, reafirmando o compromisso do SESI em valorizar a cultura e a arte no ambiente industrial.

O festival contou com apresentações que passearam por estilos variados, encantando o público com interpretações musicais que revelaram habilidades artísticas de trabalhadores de indústrias, colaboradores do Sistema e alunos do SESI e do SENAI. Segundo a empresária Narriman Napy, presidente de honra da comissão julgadora, “Campina Grande já é um berço de grandes artistas, e esse festival vai servir para revelar muitos outros talentos da indústria paraibana”.

“É um prazer estar aqui, participando desse grande evento, que vai revelar novos talentos na nossa indústria, e é uma alegria poder fazer parte do corpo de jurados. Nós temos grandes nomes na música paraibana, e não vai ser diferente, vamos revelar muitos outros talentos nesse festival”, destacou Narriman, que fez parte da comissão julgadora ao lado do instrumentista e compositor, Edglei Miguel; da cantora e preparadora vocal, Eloíde Lima; do compositor mineiro, Leonardo Margutti; e do Doutor em Música e compositor, Vladimir Silva.

Antes das apresentações principais, os candidatos passaram por uma imersão de três dias, que incluiu oficinas de musicalização e expressão corporal. Para os candidatos, o festival não foi apenas uma oportunidade de mostrar talento, mas também de construir laços. Milena Fernandes, colaboradora do SESI de Patos, descreveu a experiência como um momento transformador. “Estou muito feliz, independente de ganhar algum prêmio. Acho que a maior premiação é estarmos aqui. Fomos muito bem cuidados, tivemos experiências incríveis com oficinas que nos prepararam para as apresentações. Isso é o que precisávamos para fazer um brilhante show”, comentou.

Milena Fernandes foi a grande campeã do festival, interpretando a música “Força estranha”, imortalizada na voz de Gal Costa. A colaboradora do SESI de Patos destacou a emoção em levar o prêmio para a sua cidade. “A gente vem nesse espírito de aprender sempre um pouco mais e participar desse festival foi muito gratificante por todo o aprendizado que tivemos. Estou muito feliz e grata ao SESI pela oportunidade e por poder levar o primeiro lugar para Patos”, pontuou a vencedora.

Na segunda colocação do festival ficou com o colaborador da Academia SESI, David Andrade, também de Patos, que cantou a música “Para sempre vou te amar”, de Robinson Monteiro. Ainda no palco, o participante agradeceu pela oportunidade de celebrar a música e a cultura. “Hoje é um momento especial, onde meus familiares estão me assistindo pela transmissão, como minha esposa e minha filha. Eu canto para vocês, mas principalmente para elas, que são minha base. Muito obrigado por proporcionarem esse momento de cultura e de aprendizagem para todos nós. Porque a premiação é só um detalhe, e não tem dinheiro que pague a emoção que todos nós estamos sentindo aqui hoje”, disse.

Lenildo Martins, trabalhador da Texpar de Santa Rita, ficou em terceiro lugar, interpretando a música “Memórias”, de Leonardo Sullivan. O participante ressaltou a importância do festival para valorizar a arte e a cultura entre os trabalhadores da indústria. “Para mim, que sou de família de músicos, não tem explicação esse momento. Eu estou muito feliz nessa noite, não só por mim, mas por todos os meus colegas que participaram, porque, afinal de contas, o importante aqui é que todos nós somos vencedores. Então, eu deixo a dica: você que trabalha na indústria, venha participar do Talento na Indústria porque vale a pena estar aqui”, convidou.

Durante o intervalo do festival, antes da divulgação das notas e do resultado, o público pode assistir a um musical em tributo a Tom Jobim. O espetáculo A Luz do Tom foi conduzido com canções interpretadas pelos próprios candidatos. A performance incluiu sucessos como Chega de Saudade, Garota de Ipanema, Desafinado e Wave, e contou a trajetória de um dos maiores nomes da bossa nova brasileira, trazendo um momento de celebração à cultura nacional.

A cantora e apresentadora do festival, Janine Lima, elogiou a iniciativa do SESI, destacando o papel de festivais como esse na transformação de vidas e na descoberta de novos talentos. “A cultura transforma vidas, e quando vemos instituições como o Sistema Indústria apoiando talentos e oferecendo oportunidades como essa, temos esperança em um futuro melhor. Este festival é um exemplo para outras empresas, um estímulo para que novos talentos possam ser descobertos e valorizados”, afirmou concluindo que “o mais bonito é ver no rosto de cada participante a alegria de se apresentar e compartilhar o palco com colegas, e mais do que a premiação, o que importa para eles é o reconhecimento e o acolhimento”.

Ao final da noite, o festival cumpriu seu papel de ir além da competição. O evento, que encerrou em grande estilo, celebrou a música, promoveu o encontro e reafirmou o compromisso do SESI Paraíba em valorizar o talento e a arte entre os trabalhadores da indústria, colaboradores do Sistema e alunos do SESI e do SENAI.