Prefeitura faz balanço das ações culturais em Campina Grande

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Cultura (Secult), fez um balanço das ações da pasta que têm movimentado a economia criativa da cidade e levado a cultura para todos os lugares da cidade Rainha da Borborema.

As realizações, feitas pela Cultura na gestão do prefeito Bruno Cunha Lima, têm, cada vez mais, consolidado o calendário cultural do município, reforçando o compromisso da administração com todos os segmentos artísticos do município.

Entre os destaques estão o Natal Iluminado e o Réveillon, que tomaram proporções maiores, com a inserção de novos polos culturais e com diversas apresentações artísticas, impactando toda a população de Campina Grande que esteve presente às margens do Açude Velho de dezembro de 2023 ao início deste ano.

Além das apresentações nos polos, que aconteceram até o dia 14 de janeiro, também foram realizados desfiles natalinos, com a presença de trupes e do “Papai Noel”.

No período carnavalesco, a Secretaria de Cultura incentivou, através da Lei Paulo Gustavo, diversos blocos da cidade, bem como o Baile Beneficente, unindo, em duas edições, mais de 1 tonelada de alimentos arrecadados e, posteriormente, distribuídos em entidades filantrópicas da cidade.

Já o programa “Campina, São João o Ano Inteiro” movimentou diversos bairros da Rainha da Borborema, iniciando pelo Calçadão da Cardoso Vieira e passando pela Feira Central, bairro de José Pinheiro, Feira da Prata, Parque Linear Dinamérica, entre outros, possibilitando a movimentação da economia criativa.

Na Semana Santa, a Via Sacra, contrapartida das turmas de teatro do Centro Cultural Lourdes Ramalho, tomou proporções ainda maiores na edição deste ano, lotando parte do Parque da Criança por duas ocasiões, sendo mais uma opção de acesso à cultura e lazer na cidade.

Em abril, os preparativos para O Maior São João do Mundo foram iniciados com a abertura das inscrições para o Casamento Coletivo, que possui uma história de prestação social no Município e foi fortalecido na gestão do prefeito Bruno Cunha Lima.

Na edição deste ano, considerada histórica d’O Maior São João do Mundo, 100 casais puderam realizar o sonho do casamento de forma totalmente gratuita. Ao todo, cerca de 2,5 mil casais já passaram pelo evento.

Além disso, o cadastro e a programação de quadrilhas juninas para O Maior São João do Mundo foram continuadas. A gestão de Bruno realizou aportes históricos para as quadrilhas juninas da cidade, culminando, na última edição, o valor de R$ 300 mil para as agremiações (valor advindo do município).

Os aportes feitos pela gestão reforçam o apoio às quadrilhas de Campina Grande que movimentaram, além do Parque do Povo, outros espaços da cidade, inclusive as comunidades onde cada uma é sediada e que, com o apoio financeiro e logístico, puderam ter um novo meio de entretenimento e lazer, em especial para os jovens de baixa renda.

Tardezinha

A “Tardezinha Cultural”, que integra o programa “Campina, São João o Ano Inteiro”, realizou shows e feiras de artesanato durante o mês de agosto no período da tarde/noite, em especial no Novo Parque Evaldo Cruz, proporcionando mais um ponto de lazer na obra que devolveu o Açude Novo para a população.

Já em setembro, a Semana da Pátria também contou com a Secretaria de Cultura, que compõe, anualmente, a programação na cidade através da participação da Filarmônica Epitácio Pessoa, equipamento cultural mais antigo gerido pela Prefeitura de Campina Grande. A “Sá Zefinha”, durante a semana que comemora a Independência do Brasil, participou das cerimônias de hasteamento e arriamento da bandeira, culminando no desfile cívico.

Tratando-se das leis federais de incentivo à cultura, todas foram administradas no âmbito municipal. Seguindo os prazos e demandas, a Prefeitura conseguiu se estabelecer nacionalmente entre as primeiras cidades a receber e demandar os recursos advindos da Aldir Blanc I e também da Paulo Gustavo.

Somente na primeira fase da Aldir Blanc, mais de 500 projetos foram contemplados; na mesma lei, mais de R$ 2,5 milhões foram destinados em um período de pandemia. Vale ressaltar, que os artistas estavam impossibilitados de fazer shows, entre outras atividades. Posteriormente, a Lei Paulo Gustavo destinou mais de R$ 3 milhões, em especial para o audiovisual, tendo em vista a natureza da lei. Nesta, mais de 145 projetos foram contemplados.

Ainda neste aspecto, a Prefeitura segue com o calendário avançado para a Política Nacional Aldir Blanc, com Edital de Fomento Biliu de Campina 2024 lançado e uma previsão de contemplar cerca de 600 projetos culturais, destinando mais de R$ 1,4 milhão.

Por fim, até agora, todos os equipamentos culturais geridos pela Secretaria de Cultura passaram por melhorias durante a gestão do prefeito Bruno Cunha Lima. Os destaques são para a reformulação e reinauguração do Museu Histórico; revitalização da sede da Filarmônica Epitácio Pessoa, além da histórica reforma nos elevadores da Biblioteca Municipal Félix Araújo e do Teatro Municipal.