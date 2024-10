Jardim Botânico e Vale dos Dinossauros alteram funcionamento neste final de semana

O Jardim Botânico Benjamim Maranhão, em Joao Pessoa, e o Vale dos Dinossauros, em Sousa, funcionarão normalmente nesta sexta-feira (1º). No entanto, ambos estarão fechados à visitação de sábado (2) até segunda-feira (4), retornando ao funcionamento normal na terça-feira (5).

O Jardim Botânico está localizado na Av. D. Pedro II, em João Pessoa, e está aberto para visitação de terça a sábado, das 8h às 16h30. Excepcionalmente, não haverá funcionamento neste sábado devido ao feriado de Finados.

Já o Vale dos Dinossauros, localizado no sítio Passagem de Pedras, em Sousa, é aberto ao público de terça a domingo, com funcionamento das 8h às 12h e das 14h às 17h. Por conta do Dia de Finados, não funcionará neste fim de semana, retomando a programação normal também na terça-feira (5).