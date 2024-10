Ensaio de apresentações sobre Tom Jobim marcam o segundo dia do Festival de Música Talento na Indústria

O segundo dia do Festival de Música Talento na Indústria foi marcado por ensaios e oficinas preparatórias, reunindo os trabalhadores da indústria, os colaboradores do Sistema e os alunos do SESI e do SENAI para as apresentações que acontecerão neste sábado (26), na sede da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (FIEPB).

Entre os destaques da programação, está a montagem de um musical em homenagem a Tom Jobim, que encerrará o evento com um tributo ao legado do compositor.

Nesta sexta-feira (25), os participantes do Festival de Música Talento na Indústria foram divididos em grupos e passaram pelo ensaio individual com a banda base, e pelos ensaios do jingle, que abre o festival, e do musical biográfico sobre Tom Jobim, que encerra a noite.

O trabalhador da indústria Brastex, de Santa Rita, Joelson da Silva, participar do festival tem sido uma experiência transformadora.

“Esses dois dias estão sendo mágicos. Coisas que eu nunca imaginei aprender em relação à música estão sendo ensinadas pela professora, e eu me sinto cada vez mais preparado. Minha expectativa é que minha apresentação seja ainda melhor”, afirmou.

Ao final dos ensaios individuais, os participantes passaram pelo ensaio do jingle, que abre o festival

Ao longo do dia, os participantes também puderam participar de uma oficina de musicalização, conduzida pela musicista Mérlia Faustino, voltada para aprimorar aspectos técnicos de performance.

“Esses participantes já têm uma bagagem musical, ainda que nem todos sejam profissionais. A musicalização é necessária para cantores de todos os níveis, sempre há algo novo para aprender e aprimorar,” afirmou Mérlia. Segundo ela, o trabalho desenvolvido busca guiar os participantes no processo de lapidação de talentos. “Não foi uma oficina de teoria musical, nem de técnica vocal. A ideia não é ensinar ninguém a cantar, porque eles já cantam, mas sim pegar esse material bruto e oferecer um norte para que sigam se qualificando”, concluiu a musicista responsável pela preparação vocal dos participantes.

Lenildo Martins, outro participante e funcionário da Texpar, também de Santa Rita, celebrou a oportunidade de mostrar seu talento e aprender novas técnicas.

“Para mim, é uma honra enorme participar do Festival Talento na Indústria. A professora tem sido fundamental ao nos ensinar a postura e a técnica. Também é uma satisfação poder homenagear, na ocasião, o grande cantor e compositor Tom Jobim”, declarou.

O festival, que está em sua terceira edição, é realizado pelo SESI Paraíba e busca revelar e valorizar talentos entre trabalhadores paraibanos.

A programação deste sábado será aberta ao público e terá transmissão ao vivo pelo canal do SESI Paraíba no YouTube.