Festival de música do SESI vai reunir talentos da indústria paraibana

O SESI Paraíba realiza, no próximo dia 26 de outubro, as apresentações da etapa final da terceira edição do Festival de Música Talento na Indústria.

Com 22 candidatos, o evento reúne vozes da indústria, do Sistema e alunos do SESI e do SENAI para mostrar o seu talento e paixão pela música, em uma celebração que destaca o potencial artístico presente no setor.

O festival, promovido pelo SESI Paraíba a partir da linha de fomento do Programa Nacional de Cultura do Departamento Nacional, chega à sua terceira edição com um recorde de 78 inscrições, demonstrando o interesse crescente pela música no setor industrial.

Do litoral ao Sertão, 29 colaboradores do Sistema, 20 alunos do SESI e do SENAI, e 29 trabalhadores da indústria se mobilizaram para participar desta edição, representando a diversidade de talentos que compõem a indústria do estado da Paraíba.

Desses, 22 foram selecionados pela comissão julgadora para se apresentar no próximo sábado (26), mostrando o melhor de suas habilidades e celebrando a arte como uma forma de integração e expressão no ambiente de trabalho.

Com um histórico de festivais musicais voltados para o setor industrial desde 2009, o SESI Paraíba já realizou importantes eventos culturais, como o Festival SESI Música, o Ritmos e Sons e o Talento na Indústria, que teve sua primeira edição em 2018.

O projeto do festival, este ano, foi aprovado pelo SESI Nacional por meio da articulação do presidente da FIEPB e diretor regional do SESI na Paraíba, Cassiano Pereira, junto ao Conselho Nacional, em Brasília, onde teve a oportunidade de demonstrar a relevância do evento para o setor industrial do estado.

O Talento na Indústria é uma iniciativa do SESI Paraíba que reforça seu papel como agente de transformação social, promovendo a cultura e incentivando a expressão artística entre os trabalhadores da indústria.

O evento não apenas celebra o talento musical, mas também fortalece a integração no ambiente de trabalho, promovendo o bem-estar e valorizando a produção cultural local, além de revelar novos talentos.