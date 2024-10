Correios lançam emissão comemorativa de Natal com ilustrações de Ziraldo

No próximo dia 24, quando Ziraldo completaria 92 anos, os Correios lançarão uma série de quatro selos natalinos em sua homenagem, destacando o seu legado como artista gráfico, humorista, escritor, ilustrador, cartunista, caricaturista, dramaturgo e jornalista. A coleção será lançada em cerimônia no Centro Cultural dos Correios, no Rio de Janeiro, a partir das 19h.

O produtor Tarcisio Vidigal, da Filmes de Minas, e a equipe do Instituto Ziraldo selecionaram no acervo da instituição quatro desenhos de diversas épocas para ilustrar a nova série. O primeiro selo traz um Papai Noel desenhado na década de 1970 que, segundo o relato do próprio Ziraldo no livro “40-55, Itinerário de um artista gráfico”, é o desenho “mais solto e bem resolvido” que ele já fez do Bom Velhinho.

Outro selo reproduz a capa da revista “A Turma do Pererê” de 1975, adaptada para o Natal de 2024. O terceiro selo apresenta a ideia, feita a lápis de cor, do Menino Maluquinho para um Natal do fim dos anos 1990. O quarto selo exibe um desenho original criado para o cartaz da 41ª Feira da Providência, de 2001.

A tiragem total será de 160 mil exemplares (40 mil para cada selo), com valor facial de R$ 2,55. Os selos medem 30 x 40mm, com impressão em papel cuchê gomado, a cargo da Casa da Moeda do Brasil. As técnicas usadas nas ilustrações são nanquim, aquarela líquida, lápis de cor e pintura digital.

Para o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, é uma honra para a empresa ter os traços geniais e inconfundíveis de Ziraldo registrados nos selos postais. “Com seu talento único, Ziraldo marcou gerações como escritor, ilustrador e cartunista. Criador de obras emblemáticas, ele trouxe à literatura infantil brasileira uma nova forma de contar histórias, repleta de humor, sensibilidade e identificação com o cotidiano das crianças. Seu trabalho também transcendeu o público infantil.

Com suas tirinhas, cartuns e charges, Ziraldo abordou temas sociais e políticos de maneira crítica e criativa, dialogando com diferentes camadas da sociedade. Seu legado permanecerá vivo, inspirando novas gerações de leitores, artistas e pensadores. Por isso, devemos celebrar e reconhecer sua contribuição inestimável à cultura nacional”, afirma o executivo.

“Mesmo numa era de comunicação veloz e digital, trazemos o acervo do Ziraldo nas mensagens afetuosas de fim de ano com os Selos de Natal 2024. Ziraldo para todas as idades, em todos os tempos! Essa homenagem dos Correios é motivo de grande alegria para nós”, afirma Adriana Lins, diretora artística do Instituto Ziraldo.

Ao longo de sua trajetória, o multiartista teve uma parceria marcante com a estatal, que simbolizou a valorização da arte e da cultura brasileira. Ziraldo contribuiu com ilustrações de seus personagens para campanhas comemorativas e edições especiais de selos, ajudando a aproximar a arte gráfica da comunicação postal no Brasil.

Em 1994, foi convidado para ilustrar os tradicionais selos de Natal e selecionou alguns de seus personagens icônicos. O Menino Maluquinho de braços abertos vestindo um casaco de Papai Noel bem maior que o seu tamanho, o Bichinho da Maçã com o gorro natalino, Pererê colocando uma cartinha em seu único pé de sapato e a sua Turma em um coro uníssono inspiraram o artista a retratar situações típicas da data. O próprio artista descreveu assim essa parceria com os Correios:

“Eu acho que todo artista gráfico não pode passar pela vida sem fazer um selo. E eu fiquei muito feliz porque esses selos de Natal vão perpetuar os meus personagens, dando-lhes importância nacional”, disse Ziraldo na época à Revista dos Correios, que já havia utilizado um de seus desenhos – o Galo, símbolo do Festival Internacional da Canção Popular – em um selo comemorativo de 1967.

À época, Ziraldo destacou que sua maior preocupação ao criar a série era realizar um trabalho caprichado. “Por ser muito pequeno, o selo tem elementos baseados em detalhes. Eu quis fazer um que as pessoas olhassem e dissessem ‘Que maravilha!’, que quisessem guardá-lo”, esclareceu o artista, que, assim como outros tantos meninos, manteve na juventude uma coleção de selos. A sua abrangia 74 países. Agora, 30 anos depois, os personagens de Ziraldo ilustram uma nova série de selos natalinos, que também serão objeto de colecionadores.