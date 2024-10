Glória Menezes, 90 anos; saiba as curiosidades sobre a atriz

Neste sábado, 19 de outubro, Glória Menezes completa 90 anos. Uma das grandes damas da TV brasileira, a atriz estreou quase junto com a chegada dessa tecnologia no Brasil.

Desde 1959, Glória passou décadas e gerações evoluindo junto com o jeito brasileiro de fazer novela. Colaborou principalmente com Silvio de Abreu, mas também com Janete Clair (1925-1983), Gilberto Braga (1945-2021), Aguinaldo Silva e, mais recentemente, João Emanuel Carneiro.

Seu trabalho também foi eternizado no cinema. Em 1962, protagonizou “O Pagador de Promessas”, de Anselmo Duarte, até hoje o único filme brasileiro a ganhar a Palma de Ouro, prêmio máximo do Festival de Cannes. No teatro, trabalhou com Antunes Filho.

Com Tarcísio Meira, a atriz protagonizou um dos casamentos mais longevos entre artistas brasileiros. Parceiros na tela e na vida, os dois foram casados por 59 anos. Hoje aposentada e viúva, a atriz vive cercada de amor pelos três filhos, netos e bisnetos.

* ANAHI MARTINHO (FOLHAPRESS)