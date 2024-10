O Hospital Estadual de Emergência e Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes, em Campina Grande, unidade integrante da rede de saúde do Governo da Paraíba, realizou na manhã deste sábado (12) uma sessão de cinema alusiva ao Dia das Crianças. Com auxílio do Serviço Social e funcionários da instituição, pacientes pediátricos e os pais acompanhantes, além de colaboradores tiveram uma manhã superdivertida.

O evento aconteceu no auditório da unidade de saúde. O filme escolhido para a sessão foi “Divertidamente1”. A reprodução de audiovisuais tem o objetivo de proporcionar uma experiência cinematográfica alegre e diferente para os pacientes internados e seus acompanhantes. Além da exibição do filme, teve distribuição de pipoca, algodão doce, chocolates e suco para os pequenos e os pais.

“Conseguir transformar o auditório do hospital em uma sala de cinema é uma iniciativa muito valiosa para nós que apostamos no cuidado humanizado. Atividades terapêuticas, como o cinema, também servem como distração para o paciente, auxiliando, ainda mais, na adesão ao tratamento e redução do estresse”, explica o diretor-geral da unidade de saúde, Sebastião Viana.

De acordo com o Serviço Social, que promoveu a sessão de cinema para os pequenos, diminuir os impactos da hospitalização no desempenho ocupacional das crianças, e humanizar a estadia delas na unidade hospitalar são os principais objetivos da ação realizada.

Estrutura

O Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande disponibiliza 33 leitos na enfermaria pediátrica e 10 na observação. Outros 15 leitos funcionam na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e quatro na Unidade de Tratamento de Queimados (UTQ).