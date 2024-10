Dia das Crianças em João Pessoa mistura diversão e aprendizado

O Parque Zoobotânico Arruda Câmara (Bica) foi palco de uma programação especial para celebrar o Dia das Crianças, proporcionando um dia repleto de diversão para os pequenos. Neste sábado (12), as crianças de todas as idades aproveitaram para conhecer de perto os animais do zoológico e brincar ao ar livre.

Além das atividades de lazer, as crianças puderam se aventurar em dinâmicas realizadas pelo Exército, que esteve presente com equipamentos e exposições.

Lillian da Silva Lins, moradora de Bayeux, veio com a família passear na Bica. “Viemos passar o dia aqui porque achamos um lugar legal, com atrativos, onde as crianças gostam de brincar. Passear com a família é primordial para mim. Eu achei organizado, achei atrativo, a segurança geral com as crianças é excelente e a parceria com pais é importante. Eu agradeço a direção do Parque pela organização”. A filha de Lillian, Maria Radassa da Silva Oliveira, de oito anos, também gostou da comemoração. “Eu amo o Dia das Crianças, inclusive meu dia de aniversário é no dia 16, então ganho dois presentes. Desde pequenininha eu venho aqui direto, para brincar, para correr, para fazer bagunça, para dançar, para me animar e agora tem os soldados do Exército, está ótimo! Eu amei”, afirmou a pequena Radassa.

A pequena Ágata Sofia, de seis anos, afirma que o que mais interessa a ela são os animais “Eu gostei porque conheci um monte de espécies de macacos. Eu gosto mais da parte do zoológico”, contou. Já a sua mãe Adriana Almeida de Souza, moradora do Valentina, conta que já conhece a Bica e afirma que sempre vem ao Parque. “Viemos no ano passado e este ano estamos celebrando o Dia das Crianças novamente no Parque”, relatou.

Já Rosemary Cruz veio à Bica com as filhas, Ana Beatriz e Emily Vitória uma de 12 e outra de 9 anos. “É tradição de família, todo Dia das Crianças a gente dá um pulinho na Bica. A gente vem aqui todo ano, porque sempre tem uma novidade. Então este ano a gente veio pensando nos livros infantis, aí conseguimos os livros e chegamos aqui, na área do Lago e já tem essa novidade da participação do Exército. Todo ano tem algo diferente. E também gostamos porque é um lugar seguro, além de ser cercado pela natureza. A gente fica na correria do dia a dia e aqui é mais calmo, tem natureza, a gente sai das telas e consegue interagir mais”, ressaltou Rosemary Cruz.

A diretora do Parque, Milenna Simões, destacou a importância de promover o contato das crianças com a natureza desde cedo, reforçando valores de respeito ao meio ambiente e à biodiversidade, “o espaço oferece esse momento de brincadeira mas também de descanso e aprendizagem. Aqui a natureza está presente em todos os locais e sempre encanta jovens e adultos”, destacou a diretora.

Ela ressaltou que o evento comemorativo do Dia das Crianças foi um sucesso, atraindo centenas de visitantes ao longo do dia e o Parque reafirmou seu compromisso com a educação ambiental, promovendo ações que conectam as famílias à natureza de forma divertida e consciente.

Serviço

O Parque Zoobotânico Arruda Câmara (Bica) abre de terça-feira a domingo, das 8h às 17h, com entrada até as 16h, oferecendo uma oportunidade para que os visitantes conheçam de perto a rica fauna e flora local e participem de atividades educativas ao longo do ano.