Dia das Crianças em João Pessoa tem programação para toda a família

O Dia das Crianças no Parque Zoobotânico Arruda Câmara será de muita diversão para toda a família. É que os adultos que acompanham os filhos, netos, sobrinhos, enfim, a criançada, também aproveita a programação especial para criar memórias afetivas.

Neste sábado (12), a Bica, como é mais conhecido o Parque, funciona em horário normal e tem uma programação especial para os visitantes.

Milena Simões, diretora do Parque, disse que os visitantes têm ótimos motivos para celebrar o Dia das Crianças na Bica, já que a programação está diversificada e tem até distribuição de brindes.

“A gente está com algumas dinâmicas e também vamos receber alguns parceiros que vêm colocar os estandes e trazer brincadeiras. Tem apresentação de k-pop, de cosplay. Tem o Exército, que vai fazer uma exposição com os materiais de trabalho e também colocar brincadeiras com as crianças, como tirolesa. Tem muita atividade”, elencou.

A programação inclui, ainda, a apresentação de uma banda marcial na área do Lago das Cinco Fontes, oficinas de pintura de gesso e de slime, pintura de rosto, palhaço, entre outras atrações. Todas as atividades são gratuitas para os visitantes, garantindo uma experiência acessível e divertida para todos.

A bilheteria da Bica abre às 8h e fecha às 16h, mas a permanência do público no local vai até as 17h. O ingresso é R$ 3,00. Criança até 7 anos e pessoas acima dos 60 anos não pagam.

Confira a programação dos outros dias:

Dia 12 (sábado): Oficina de K-Pop, apresentação do Exército e brincadeiras;

Dia 13 (domingo): Encontro de Cosplay;

Dia 19 (sábado): ICMbio e parceiros;

Dia 20 (domingo): Boardgame e videogames;

Dia 26 (sábado): ICMbio e parceiros;

Dia 27 (domingo): videogame.