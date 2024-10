Secretaria de Turismo divulga João Pessoa no Belo Horizonte Tá On

Na semana em que a Azul Linhas Aéreas anunciou o incremento de 165 voos extras para João Pessoa no período de alta estação do verão – de dezembro de 2024 a fevereiro de 2025 -, nesta quinta-feira (10), a Secretaria de Turismo da Capital paraibana (Setur-JP) participou do Belo Horizonte Tá On, promovido pela operadora Azul Viagens, que reuniu mais de mil agentes de viagens do mercado mineiro, considerado um dos mais estratégicos no processo de emissão de turistas para a Paraíba.

Durante o evento, a equipe da Setur-JP distribuiu material institucional que revela os principais pontos turísticos de João Pessoa, com destaque para as praias urbanas e o Centro Histórico, assim como o potencial que a cidade tem para superar as expectativas dos turistas, como segurança, acessibilidade e inclusão.

O secretário de Turismo de João Pessoa, Daniel Rodrigues, destaca como fundamental a participação nos eventos promovidos pela Azul Viagens, que é a operadora oficial da companhia aérea.

“Minas Gerais é um dos nossos principais mercados emissores de turistas praticamente durante todo o ano e deve ampliar o fluxo de visitantes no período de verão”, aponta. A Azul confirmou que, entre os voos extras, muitos sairão de Belo Horizonte para a Capital paraibana.