Dona Inês sedia lançamento da Rota Cultural nesta sexta-feira

A cidade de Dona Inês é o cenário do lançamento da programação da Rota Cultural Raízes do Brejo, nesta sexta-feira (11), no evento que celebra a arte, a gastronomia e os atrativos turísticos do Brejo paraibano.

A solenidade terá a presença de jornalistas e influenciadores convidados pela Empresa Paraibana de Turismo (PBTur) e pela Secretaria de Estado do Turismo e Desenvolvimento Econômico (Setde), com o objetivo de promover e divulgar o evento e pontos turísticos da região.

Os participantes terão a oportunidade de vivenciar uma programação especial, que inclui uma visita à Cruz da Menina, onde poderão desfrutar de um café quilombola ao pôr do sol, além de um tour pelo museu da cidade, destacando a cultura e a história locais.

A Rota envolve nove municípios: Alagoinha, Belém, Dona Inês, Duas Estradas, Guarabira, Lagoa de Dentro, Pilõezinhos, Pirpirituba e Serra da Raiz, todos integrados ao Fórum de Turismo do Brejo Paraibano.

Ferdinando Lucena, presidente da PBTur, ressalta a importância de eventos como Caminhos do Frio e Raízes do Brejo para dar visibilidade aos produtos turísticos e à cultura local. Além disso, ele acredita que tais eventos são essenciais para conectar o público às tradições, gastronomia e belezas naturais da Paraíba, criando experiências autênticas que celebram a riqueza cultural do estado.

As atividades da Rota Raízes do Brejo ocorrerão às sextas, sábados e domingos, com uma programação rica em apresentações musicais, exposições de artesanato, gastronomia, teatro e dança, valorizando os atrativos turísticos da região. A abertura será em Alagoinha, no dia 25 de outubro, e as atividades seguem até dezembro, encerrando em Pilõezinhos.

A secretária de Estado do Turismo e Desenvolvimento Econômico, Rosália Lucas, destaca que a Rota fortalece a identidade regional, enriquece a cultura e estimula o turismo, promovendo um intercâmbio cultural valioso para todos os participantes.

Raízes do Brejo

Alagoinha: 25 a 27 de outubro

Lagoa de Dentro: 8 a 10 de novembro

Dona Inês: 15 a 17 de novembro

Serra da Raiz: 22 a 24 de novembro

Guarabira: 29 de novembro a 1º de dezembro

Pirpirituba: 6 a 8 de dezembro

Belém: 13 a 15 de dezembro

Duas Estradas: 20 a 22 de dezembro

Pilõezinhos: 27 a 29 de dezembro