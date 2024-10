Centro Cultural recebe concerto da Orquestra Sinfônica Municipal de João Pessoa

Nesta sexta-feira (11), às 19h, o Centro Cultural São Francisco mais uma vez será o palco da Orquestra Sinfônica Municipal de João Pessoa.

Este será o oitavo concerto oficial da temporada 2024 e terá o músico Rodolpho Borges como solista convidado. A apresentação é gratuita.

Sob regência de Nilson Galvão, a OSMJP tocará obras de Ottorino Respighi, Joseph Haydn e Franz Schubert.

Antes do concerto, às 17h30, os visitantes poderão apreciar uma breve apresentação de ópera com cantores líricos, dentro da programação do projeto Viva o Centro com Música.

Serviço:

VIII Concerto Oficial da Orquestra Sinfônica Municipal de João Pessoa

Local: Centro Cultural São Francisco

Data: 11/09/24

Horário: 19h

Entrada gratuita