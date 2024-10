Jardim Botânico prepara programação especial para o Dia das Crianças

O Jardim Botânico irá promover, neste sábado (12), uma programação especial para celebrar o Dia das Crianças. A partir das 13h30, acontecerá o “Vem Brincar no Jardim”, com diversas atividades para crianças de todas as idades. O evento vai até as 16h30.

As crianças terão a oportunidade de participar de trilhas interpretativas e de uma oficina de plantio, além das brincadeiras ao ar livre programadas para a tarde. As vagas serão preenchidas por ordem de chegada.

Para Suênia Oliveira, diretora do Jardim, o evento será uma boa oportunidade para que pais e filhos tenham bons momentos em família e em contato com a natureza. “O Jardim está de portas abertas para comemorar essa data com uma programação diferenciada, voltada para todas as idades. Estão todos convidados”, comentou. As crianças devem estar acompanhadas de seus pais ou responsáveis.

Para participar das trilhas, é obrigatório o uso de calças compridas e sapatos fechados, tanto para as crianças quanto para os adultos. Todas as atividades da tarde do dia 12/10 serão direcionadas ao público infantil, inclusive as trilhas. A entrada é gratuita.

Abaixo a programação completa:

Vem Brincar no Jardim

Dia: 12/10 (sábado)

Horário: 13:30h às 16:30

Atividades:

Brincadeiras ao ar livre

Trilhas Interpretativas

Oficina de Plantio