Parque Arruda Câmara tem programação especial para as crianças, em João Pessoa

O Parque Zoobotânico Arruda Câmara (Bica) promove, a partir da próxima terça-feira (8), uma programação especial em comemoração ao Dia das Crianças, celebrado em 12 de outubro.

Serão diversas atividades educativas e de lazer, que acontecem nos dois turnos, até o dia 27, proporcionando um ambiente divertido e enriquecedor para os pequenos e suas famílias.

As atividades são coordenadas pelo setor de educação ambiental e do zoológico e incluem Piquenique dos Animais, Passarinhar, visita ao recinto das aves, trilha da biodiversidade, banho de sol dos animais, além de games, exposições e cuidados pessoais promovidos por parceiros.

De acordo com a diretora do Parque, Milena Simões, as ações foram pensadas para envolver crianças e seus familiares. “Durante a semana teremos as oficinas de educação ambiental e do zoológico, sendo que na quarta-feira, dia 9, especificamente, teremos também a participação da Uninassau com a área de funcional para as crianças, odontopediatria e um posto de enfermagem disponível para os acompanhantes verificarem a pressão e a glicemia”, explicou.

Na quinta-feira (10), o Núcleo de Terapias e Práticas Inclusivas da Saúde (Nupics) vai oferecer para os visitantes auriculoterapia, ventosaterapia, entre outras terapias. Na sexta-feira (11), a programação será uma caminhada com alongamento a partir das 8h, também realizada pela equipe do Nupics.

No sábado (12), Dia das Crianças, a Bica terá na sua programação o Exército Brasileiro, que vai trazer equipamentos e dinâmicas para interagir com o público. A iniciativa privada, por meio da empresa São Braz, também irá participar das atividades. A programação inclui ainda a apresentação de uma banda marcial na área do Lago das Cinco Fontes, oficinas de pintura de gesso e de slime, pintura de rosto, palhaço, entre outras atrações.

As atividades programadas acontecem a partir das 9h, pela manhã, e das 14h à tarde, com exceção da caminhada na sexta-feira (11), que terá início às 8h.

Além dessas atividades, a programação conta com a participação do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), do projeto Passarinhar da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e da ONG Peixes da Caatinga, contribuindo para um conhecimento ainda maior sobre a natureza e a biodiversidade. Todas as atividades são gratuitas para os visitantes, garantindo uma experiência acessível e divertida para todos.

Acesso ao parque – A entrada no Parque Zoobotânico Arruda Câmara custa R$ 3 e crianças até 7 anos, pessoas com deficiência e idosos acima de 60 anos têm acesso gratuito.

Confira a programação completa

Dia 8 (terça-feira):

– Manhã: Trilha da Biodiversidade;

– Tarde: Visita ao recinto das aves.

Dia 9 (quarta-feira):

– Manhã: Passarinhar, falcoaria e a equipe da Uninassau;

– Tarde: Banho de sol dos animais.

Dia 10 (quinta-feira):

– Manhã: Oficina de Ecobag e Práticas Integrativas (terapias);

– Tarde: Produção de enriquecimento ambiental.

Dia 11 (sexta-feira):

– Manhã: Vida de inseto, banho de sol dos animais, entrega de mudas e caminhada com alongamento;

– Tarde: Piquenique dos animais.

Dia 12 (sábado): Oficina de K-Pop;

Dia 13 (domingo): Encontro de Cosplay;

Dia 19 (sábado): ICMbio e parceiros;

Dia 20 (domingo): Boardgame e videogames;

Dia 26 (sábado): ICMbio e parceiros;

Dia 27 (domingo): videogame.