Paraíba apresenta atrativos turísticos na Feira Internacional em Buenos Aires

A Paraíba se destaca novamente no cenário internacional ao marcar presença na Feira Internacional de Turismo (FIT), um dos maiores e mais influentes eventos do setor na América Latina.

A feira está acontecendo até a terça-feira (1º) em Buenos Aires, na Argentina, e o Governo da Paraíba, por meio da Empresa Paraibana de Turismo (PBTur) e da Secretaria de Estado do Turismo e Desenvolvimento Econômico (Setde), conta com um estande exclusivo para promover as diversas regiões turísticas do estado.

No estande da Paraíba na FIT 2024, os agentes de viagens, operadores e visitantes podem obter informações detalhadas sobre as recentes melhorias na infraestrutura turística, incluindo novos investimentos em hotéis, resorts e centros de convenções. Também são apresentados roteiros temáticos de sol e mar, que vão desde o ecoturismo até o turismo gastronômico, evidenciando a rica culinária local.

Ferdinando Lucena, presidente da PBTur, destaca a importância da participação da Paraíba na FIT como uma estratégia essencial para posicionar o estado no radar dos viajantes internacionais.

“Com uma oferta diversificada e de alta qualidade, a Paraíba está pronta para mostrar aos turistas estrangeiros que é um destino único. Por isso, estamos intensificando nossa presença em eventos internacionais,” afirma Lucena.

De acordo com Rosália Lucas, secretária de Turismo e Desenvolvimento Econômico, o objetivo do Governo do Estado é posicionar a Paraíba de forma sólida no mercado internacional, entre eles o mercado argentino.

“Ao ampliar nossa presença em Feiras Comerciais internacionais e estreitar laços com operadoras de turismo, buscamos aumentar o fluxo de visitantes e consolidar a imagem da Paraíba como um destino também para o público estrangeiro”, reforça a secretária.