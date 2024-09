Projeto Literários do Sesc Centro promove encontros entre leitores e artistas em Campina Grande

O Sesc Centro de Campina Grande dá início, nesta quinta-feira, 26 de setembro, ao projeto Literartes, que promete reunir leitores, escritores e artistas em uma intensa programação cultural.

Com o objetivo de fomentar a cena artística local e nacional, o evento envolveu convidados de diversas regiões do Brasil, como Ceará, Rio Grande do Norte e Rio de Janeiro.

Bruno Pacelli, coordenador de cultura do Sesc, explica a proposta do projeto:

“O Literartes surge como um momento para o leitor e tem o interesse de fomentar a cena artística local e nacional. Vem gente do Ceará, do Rio Grande do Norte, do Rio de Janeiro, e teremos atividades que estimularão a criatividade e o pensamento crítico.”

A abertura oficial será com a presença da renomada filósofa e da poetisa Viviane Mosé, que fazem a palestra A Festa do Pensamento da Vida , no teatro do Sesc Centro.

“É necessário retirar o ingresso no link da bio, mas a entrada é gratuita”, destacou Pacelli, reforçando a importância de garantir a vaga antecipadamente.

Após a abertura, a programação segue com uma série de painéis e apresentações de escritores e cordelistas, proporcionando ao público a oportunidade de mergulhar em diferentes expressões artísticas e literárias.

Na semana seguinte, haverá oficinas de escrita e quadrinhos, voltadas para o público interessado em desenvolver suas habilidades e técnicas nessas áreas.