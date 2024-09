Palco Giratório do Sesc Centro traz espetáculos gratuitos para Campina Grande

O Palco Giratório, projeto de circulação de artes cênicas do Brasil, desembarca em Campina Grande com apresentações gratuitas e programação voltada para toda a família. A ação, realizada no Sesc Centro, faz parte de uma série de atividades culturais que percorre o país com a participação de 17 grupos teatrais de diferentes estados.

Bruno Pacelli, coordenador de cultura do Sesc, destacou a importância do projeto: “O Palco Giratório é o maior projeto de circulação de artes cênicas. Temos 17 grupos circulando pelo Brasil inteiro, inclusive a Paraíba tem representação, e nessa etapa estamos recebendo hoje o espetáculo Quatro Luas , de Pernambuco. É uma apresentação gratuita para o público de Campina Grande”, pontuou.

A peça Quatro Luas , que será exibida nesta quarta-feira, 25 de setembro, traz uma rica abordagem cultural e promete emocionar o público. Além disso, o projeto continua com mais atrações, incluindo o espetáculo Nuvem de Pássaros , do Rio Grande do Norte, programado para o próximo dia 01 de outubro.

“Estamos aceitando 150 crianças da rede pública na atividade de hoje, mas ainda restam 100 vagas. É gratuito, mas precisa retirar o ingresso pelo site”, lembrou Pacelli, reforçando a necessidade de garantir a entrada antecipada para quem deseja aproveitar a programação.