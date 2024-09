De 26 de setembro a 2 de outubro, o Sesc Centro Campina Grande se transforma em um vibrante palco literário com o evento Sesc LiterArtes. A programação especial promete uma variedade de palestras, painéis, apresentações de cordelistas e poetas, contação de histórias, oficinas e debates, celebrando a diversidade da literatura e da cultura de todo o Brasil.

Inspirado em eventos literários de todo o país, o Sesc LiterArtes é uma proposta para imergir os participantes nas várias formas de expressão literária, tanto pela oralidade quanto pelo registro escrito. O evento trará ao público de Campina Grande e região a oportunidade de interagir com escritores e artistas paraibanos e de fora do estado, promovendo o intercâmbio cultural e o estímulo à leitura.

A programação se inicia no dia 26 de setembro, às 19h30, com a palestra “A Festa do Pensamento e da Arte”, ministrada pela renomada escritora e poeta Viviane Mosé (RJ), às 20h. Ao longo da semana, o evento contará com painéis sobre temas variados, apresentações artísticas e a possibilidade de participar de oficinas de Histórias em Quadrinhos e Criação de Ficções.

Programação

Quinta-feira, 26/09

19h30 – Abertura Oficial

20h00 – Palestra: A Festa do Pensamento e da Arte, com Viviane Mosé (RJ)

Sexta-feira, 27/09

09h00 – Painel: Ceará Fantástico – Do Sertão ao Espaço, com Luis Carlos Sousa (CE). Mediação de Marcelo Soares (PB)

10h30 – Apresentação: Leitura encenada A Natureza da Cebola Roxa, com o coletivo Tua Narrativa (PB)

14h00 – Apresentação: Dizendo o Verso e Contando História, com o poeta Jadson Lima (RN)

15h00 – Painel: A Literatura Enquanto Ferramenta Contracolonial, com Bruno Ribeiro (PB) e Mylena Queiroz (CE). Mediação de Thays Albuquerque (PB)

16h30 – Painel: Literatura & Processos Criativos com a Terra e com os Sonhos, com Calila das Mercês (SP). Mediação de Dendê Ma’at Otxukayone (PB)

18h00 – Palestra: Trás Ontonte: uma Autobiografia Fernando Teixeira, com Nivaldo Rodrigues (AL)

19h00 – Encerramento: Recital Músico-Poético Minhas Raízes, com Anne Karolyne (PB)

Sábado, 28/09

14h00 – Apresentação: Voltando para Casa, com Bianca Rufino (PB)

15h00 – Apresentação: Sr. Cordel em Declamação, com Merlanio Maia Barboza (PB)

16h00 – Palestra: Silenciamento Da Mulher Na Sociedade e na Literatura, com Cibelle Laurentino (PB)

17h00 – Painel: Histórias no Sertão: Tradição e Estereótipos na Escrita de Ficção, com Zé Wellington (CE); e O Nordeste Assombrado, com Márcio Benjamin (RN)

18h00 – Painel: Um Retrato das Vidas Comuns e a História do Brasil na Literatura Contemporânea com Juliana Leite (RJ). Mediação de Mozí Neri (SP)

19h00 – Painel: A espetacular história das histórias em quadrinhos, com Manassés Filho (PB); e O Quadrinho do Norte Para o Mundo, com Rhafael Porto Ribeiro (RR)

20h00 – Painel: O poder da Literatura Infantil, com Junior Misaki (PB). Mediação de Manassés Alves da Silva Filho (PB)

22h00 – Encerramento: Apresentação Poemas e Causos, com Poeta Mauricélio Silva (PB)

Oficinas:

30/09 a 02/10

14h00 às 17h20 – Histórias em Quadrinhos, com Rhafael Porto Ribeiro (RR)

18h00 às 21h20 – Criando ficções, com Marcelo Soares (PB)

O Sesc LiterArtes é gratuito e aberto a todos os interessados, mas os que desejam assistir a palestra de Viviane Mosé (dia 26/09) ou participar das oficinas (30/09 a 02/10) devem efetuar sua inscrição no site do Sesc Paraíba: www.sescpb.com.br. O Sesc Centro Campina Grande fica na rua Giló Guedes, 650, Santo Antonio.