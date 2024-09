João Pessoa e Campina Grande recebem, de 23 de setembro a 1º de outubro, mais uma etapa da edição 2024 do Palco Giratório, o maior projeto de circulação cênica do Brasil.

Com uma programação diversificada, o evento contará nacionalmente com 404 apresentações e 264 cursos e oficinas, apresentando 17 grupos artísticos que irão explorar temas relevantes da sociedade contemporânea, como musicalidade, intergeracionalidade, negritude, acessibilidade e inclusão.

Na circulação nacional, a Paraíba está representada com o espetáculo Alegria de Náufragos, do grupo SerTão Teatro. O projeto, que já se consolidou como uma plataforma essencial para a difusão das artes cênicas no Brasil, busca fomentar a reflexão e o diálogo através da arte, conectando públicos em 80 cidades de 25 estados e no Distrito Federal.

Nesta etapa, a Paraíba recebe três espetáculos infantis, garantindo o acesso à cultura para toda a família. São eles A Fábrica dos Ventos (SP), Quatro Luas (PE) e Nuvem de Pássaros (RN).

Confira a programação:

João Pessoa (Centro de Cultura, Arte e Esporte do Sesc):

23/09 – 15h: Quatro Luas (PE)

24/09 – 20h: A Fábrica dos Ventos (SP)

25/09 – 15h: A Fábrica dos Ventos (SP)

29/09 – 16h: Nuvem de Pássaros (RN)

Campina Grande (Sesc Centro Campina Grande):

25/09 – 15h: Quatro Luas (PE)

01/10 – 16h: Nuvem de Pássaros (RN)

A entrada é gratuita e os ingressos podem ser adquiridos pelo Sympla. O Centro de Cultura, Arte e Esporte do Sesc fica na Rua Desembargador Souto Maior, 281, no Centro de João Pessoa. Já o Sesc Centro Campina Grande fica na Rua Giló Guedes, 650, Santo Antonio.

