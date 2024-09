Xuxa faz meme virar show recheado de hits no Rock in Rio

“Que Xou da Xuxa é esse?”, repetiam os fãs da apresentadora desde a segunda metade do show da cantora Katy Perry no palco Mundo, nesta sexta-feira.

A frase remete ao meme da semana –o registro em vídeo de uma criança nos anos 1980 que esperou durante horas para vê-la e já tinha perdido a paciência.

A cena está na série documental sobre as Paquitas, no Globoplay, e a internet tratou de achar a fã, mais 30 anos depois –Patrícia Veloso, a ex-criança revoltada, foi quem anunciou o show da Xuxa da madrugada deste sábado, no Rock in Rio, realizado em um estande de um banco, na lateral do palco Mundo.

Antes do show de Katy Perry, fãs de Xuxa espremidos na grade diante do estande cantavam sucessos da apresentadora e balançavam pompons, como se tentassem atraí-la para perto do parapeito.

A rainha dos antigos baixinhos, hoje trintões e quarentões, só deu as caras às 2h. “Estava com medo de que vocês fossem embora e me deixassem aqui”, disse Xuxa.

“Xuxa, eu te amo!”, respondeu o público.

Xuxa trocava de figurinos e emendava sucessos. “Doce Mel”, “Lua de Cristal”, “Arco-Íris” –precedida por curto discurso contra discriminação–, e “Planeta Xuxa”, abarcando gerações de fãs das décadas de 1980, 1990 e 2000.

Teve ainda “Libera Geral”, “Ilariê” e “Tindolelê”, para delírio de uma multidão.

A apresentação durou 20 minutos, mas, para Patrícia Veloso e tantos outros ex-baixinhos, valeu a espera de 30 anos ou mais.

* YURI EIRAS (RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS)