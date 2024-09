Saiba o que assistir na TV neste sábado; canais abertos

CULTURA

07:30: Peppa Pig

07:45: Kid-E-Cats

07:50: Oi, Duggee!

08:00: Um Herói do Coração

08:15: Esquadrão do Mar Azul

08:20: Mundo Ripilica – As Aventuras de Lilica, a Coala

08:30: Milo

08:45: Simon, o Supercoelho

08:55: Bluey

09:10: Octonautas

09:25: PJ Masks – Heróis de Pijama

09:40: Dino Ranch

09:55: Martin Manhã

10:10: O Show da Luna!

10:25: 44 Gatos

10:40: Câmara Viva

10:45: Asas e Histórias

10:55: Meu AmigãoZão

11:00: Tainá e os Guardiões da Amazônia

11:15: Turma da Mônica

11:40: Morgana & Celeste

11:45: Quintal no Museu

12:00: Quintal da Cultura

13:00: Propaganda Eleitoral

13:10: Oi, Duggee!

13:20: Ana Bolinha

13:30: Um Herói do Coração

13:45: Masha e o Urso

14:00: Transformers Rescue Bots

14:30: PJ Masks – Heróis de Pijama

14:45: Portuguesa x Votuporanguense

17:00: O Mundo de Mia

17:30: A Pior das Bruxas

18:00: Irmão do Jorel

18:10: Shaun, o Carneiro

18:30: Entrelinhas

19:00: Cultura Livre

19:30: Arena dos Saberes

20:30: Propaganda Eleitoral

20:40: Quanto Mais Cedo, Maior

21:00: Jornal da Cultura

22:00: Café Filosófico Expresso

22:30: Clássicos

01:00: Roda Viva

02:45: Territórios Culturais

03:00: Vox Populi

04:00: Letra Livre

05:00: Arte e Matemática

05:30: Especial Cultura Meio Ambiente

SBT

06:00: Sábado Animado

11:15: Luccas Toon

12:00: Programa Raul Gil

13:00: Propaganda Eleitoral

13:10: Programa Raul Gil

14:15: O Vencedor

16:30: Agente 86 – Bruce e Lloyd Fora de Controle

18:00: Circo do Tiru

19:45: SBT Brasil

20:30: Propaganda Eleitoral

20:40: SBT Brasil

20:45: Bake Off Brasil – Mão na Massa

22:15: Sabadou com Virginia

00:00: Notícias Impressionantes

02:00: SBT News na TV

GLOBO

06:50: É de Casa

11:45: Praça TV – 1ª Edição

12:50: Troque Sua Antena

13:00: Globo Esporte

13:25: Jornal Hoje

14:10: Cabocla – Edição Especial

14:40: Filme

16:15: Caldeirão com Mion

18:40: No Rancho Fundo

19:25: Praça TV – 2ª Edição

19:45: Família É Tudo

20:30: Jornal Nacional

21:20: Mania de Você

22:25: Altas Horas

00:15: Filme

01:55: Família É Tudo

02:40: Filme

04:40: Filme

RECORD

07:00: Brasil Caminhoneiro

07:35: Fala Brasil – Edição de Sábado

12:00: The Love School – Escola do Amor

13:00: Propaganda Eleitoral

13:10: Balanço Geral – Edição de Sábado

15:00: Ender’s Game – O Jogo do Exterminador

17:00: Cidade Alerta – Edição de Sábado

19:45: Jornal da Record – Edição de Sábado

20:30: Propaganda Eleitoral

20:40: Jornal da Record – Edição de Sábado

21:00: Cidade Alerta – Edição de Sábado

22:00: Heróis Eternos

22:30: A Fazenda

23:30: Assassinos Múltiplos

01:15: Fala que Eu te Escuto

02:00: Palavra Amiga

03:00: Vigília da Alma

03:40: Nosso Tempo

04:00: Programa do Templo

05:00: Programa do Templo

REDE TV!

07:05: Ultrafarma

08:15: Verdade e Vida

08:35: Ultrafarma

08:50: Vitória em Cristo

09:25: Verdade e Vida

09:45: Conexão Total

10:00: A Voz de Deus

10:30: Ultrafarma

11:00: Igreja Universal do Reino de Deus

12:05: Assembleia de Deus – Brás

13:00: Propaganda Eleitoral

13:10: Viva Sorte

13:30: Eintracht Frankfurt x Borussia Monchengladbach

15:40: Inovamed – De Bem com a Saúde

16:00: Ultrafarma

17:05: Marjo Prêmios

18:15: Ultrafarma

18:35: Palpite do Milhão

19:30: TV Fama

20:30: Propaganda Eleitoral

20:40: Igreja Internacional da Graça de Deus

21:40: RedeTV! News

22:15: Operação de Risco

23:15: Mega Sonho

00:30: João Kléber Show

01:30: Ultrafarma

02:30: Palpite do Milhão

03:00: Igreja da Graça no Seu Lar

05:05: Ultrafarma

BAND

07:30: O Diário de Mika

07:45: Saúde e Você

08:00: Direção Sobre Rodas

08:30: O Diário de Mika

08:45: Você Melhor

09:00: O Diário de Mika

09:30: GP de Singapura – Classificação

11:15: Acelerados

11:45: O Melhor do UFC

12:00: Alma: Futebol Brasileiro

12:30: Mundo dos Negócios

13:00: Propaganda Eleitoral

13:10: Igreja Maranata

13:40: Band Esporte Clube

14:45: Al Hilal x Al Ittihad

17:00: Brasil Urgente

17:30: Brasil Urgente

19:20: Jornal da Band

20:30: Propaganda Eleitoral

20:40: Sabadão da Gente

22:10: The Blacklist

23:00: SFT

01:05: BWF

02:05: No Concurso do Prazer

03:05: SexPrivé Club

04:00: Os Crimes de Limehouse

05:35: + Info

* Folhapress