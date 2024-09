Prefeitura de João Pessoa projeta dia da entrega do Complexo Turístico PCD

No Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, neste sábado (21), o prefeito e candidato à reeleição, Cícero Lucena, destacou o “momento especial” que João Pessoa vive para oferecer mais inclusão nas escolas municipais, no cuidado com pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e muito perto de se tornar referência no acolhimento dos visitantes, com a entrega do Complexo Turístico Esportivo PCD na próxima semana, na Orla de Cabo Branco.

O gestor municipal abriu a programação alusiva à data, realizada pela Assessoria e Consultoria pela Inclusão Social, no Cabo Branco, voltada para pessoas com algum tipo de deficiência física, atípicas e com dificuldades de mobilidade.

Durante o evento, Cícero Lembrou que só nas escolas municipais são mais de 5 mil crianças acolhidas, sendo cerca de 2.700 autistas, com cuidadores em unidades de ensino que estão recebendo intervenções para esse tipo de cuidado. O Complexo Turístico PCD vai atender tanto a população local quanto as pessoas de fora.

“As mesmas pessoas que hoje são acolhidas aqui com esse projeto, também vão utilizar o complexo que a prefeitura entregará na próxima semana. Vai ter passarela e demais itens de acessibilidade, espaço destinado ao uso de cadeirantes para banho de mar, atendimento especializado para autistas e outras síndromes”, explicou Cícero Lucena.

O evento também contou com presenças do secretário de Administração do Estado, Tibério Limeira, e do secretário de Gestão Governamental da Prefeitura de João Pessoa, Diego Tavares.

Na ação que é realizada todos os sábados, há 13 anos, as pessoas com deficiência têm acesso a práticas inclusivas, banho de mar com acompanhamento, entre outras ações. O coordenador do projeto, Genílson Lima, também disse que o Complexo Turístico e Esportivo PCD vai garantir mais inclusão.

“Principalmente porque esse complexo funcionará todos os dias, voltado ao turismo adaptado e para as pessoas locais, que têm nosso acolhimento, mas que terão ainda mais condições. Vai dar suporte de hotelaria, prática esportiva, educação e todo um cuidado”, afirmou.

Complexo Turístico Esportivo PCD – Com investimento de R$ 597 mil, o equipamento conta com estrutura de paredes, painéis, revestimento, coberta, piso, pavimentação, deck de madeira, esquadrias, pintura, instalações de água fria, sanitárias e pluviais, instalações elétricas, equipamento PCD e combate a incêndio.