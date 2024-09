Os 160 anos de Campina Grande, comemorado em 11 de outubro, serão celebrados em grande estilo: com o show do Mundo Bita, além de artistas campinenses em um evento no dia 12 de outubro, no Parque do Povo.

O “Partiu PPzinho” presta homenagens não só ao aniversário da Rainha da Borborema, como também celebra o Dia das Crianças, com uma programação gratuita repleta de atrações para toda a família, organizada pela Prefeitura de Campina Grande, através da Secretaria de Cultura (Secult).

A viagem mágica pelo mundo da imaginação com o show do Mundo Bita começa a partir das 16h. A abertura do evento contará com Pepysho Neto cantando clássicos de Toquinho, como Aquarela e O Caderno, acompanhado de diversas crianças.

Os cantores Jalles Franklin e Vitinho Sagaz irão apresentar uma releitura de “O Balão Mágico”, acompanhados de alunos do Centro Cultural Lourdes Ramalho (CCLR) em uma dança teatralizada.

Já a cantora Júlia Hadassa cantará “Era Uma Vez”, juntamente com uma apresentação de ballet com alunos do CCLR; e o cantor Aylton Lenny apresentará a música “Os Direitos da Criança”.

A abertura do evento será finalizada com uma apresentação de Ananias do Acordeon e os convidados kids: Ian Sanfoneiro, Tiago Henrique e Iago do Triângulo, levando muito forró ao público do “Partiu PPzinho”.

Experiência única para toda família, em um dos locais de maior referência para os campinenses, o Parque do Povo, o evento também integra o programa “Campina, São João o Ano Inteiro”, que leva a cultura e a arte para diversos pontos da Rainha da Borborema.

Além da experiência dos shows, as famílias ainda terão o espaço do novo Parque Evaldo Cruz, que é integrado ao Parque do Povo. O local, totalmente reformado, conta com diversos ambientes, incluindo a fonte luminosa e o obelisco, cartões postais da cidade.

Show do Mundo Bita

Sucesso entre as famílias, o Mundo Bita é um fenômeno nas redes sociais, que conta com mais de 18 bilhões de visualizações e 13 milhões de inscritos no canal do Youtube, e vem conquistando diferentes gerações com sua mistura única de música, diversão e conteúdo educativo.

Criando um universo lúdico, que encanta crianças e adultos com suas músicas alegres, personagens carismáticos e histórias envolventes, o Mundo Bita estimula a imaginação e o aprendizado, com canções que abordam temas como amizade, respeito, meio ambiente e diversidade.

O “Show do Bita – Crescer e Aprender”, que vai animar o Parque do Povo, convida o público para uma nova aventura, com um espetáculo temático que incentiva as crianças a explorarem o mundo e a natureza através da música.

O repertório levará canções inéditas e outras já conhecidas dos fãs, como “Fazendinha” e “Viajar pelo Safari”, e promete envolver toda a família em uma experiência mágica, centrada em uma cenografia colorida que transforma a “sala de aula” em um lugar imaginativo e vibrante.

Além disso, o espetáculo reforça a importância da educação inclusiva e democrática, adaptada às necessidades da nova geração infantil, abordando como as escolas podem ser um espaço de solidariedade, inclusão e construção de amizades.

O show, inovador no Dia das Crianças, será uma ótima oportunidade para reunir toda a família em um momento de alegria e descontração, além de mais uma opção de lazer para o feriadão, reforçando o compromisso da gestão municipal em fomentar a cultura para todas as idades e em diferentes espaços de Campina Grande.