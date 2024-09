A Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP) firmou parceria com a Empresa Brasileira de Comunicação (EBC) para, através do Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Audiovisual Brasileiro (Prodav) para TVs Públicas, veicular programas da emissora na TV Câmara João Pessoa. A partir da próxima segunda-feira (16), em horários variados, estreiam os quatro primeiros programas disponibilizados.

“Nós, da TV Câmara JP, entramos em contato com a EBC, porque ficamos sabendo que tinha sido disponibilizada para as TVs públicas a terceira edição do Prodav, que entrega conteúdos para as educativas e legislativas, federais, estaduais e municipais. Junto com o diretor de Comunicação da Casa, Suetoni Souto Maior, entrei em contato e enviamos toda a documentação necessária para firmarmos esta parceria. Como canal legislativo, teremos à disposição aproximadamente 50 títulos, entre documentários e séries animadas infantis. Os mais variados programas audiovisuais nos serão disponibilizados”, explicou o diretor de programação da TV Câmara, Javier Figueiredo.

O programa infantil ‘Thiago e Isis’ será um dos primeiros conteúdos veiculados, substituindo o ‘Bob Zoom’ durante as manhãs, antes da programação adulta da TV.

A partir das 13h30 da segunda-feira (16), estreia a série ‘Canal da Quebrada’, uma produção independente que conta histórias de inovação e sucesso de moradores de favelas das maiores metrópoles do país – Rio de Janeiro e São Paulo. Em dez episódios, a série apresenta o trabalho nas áreas de meio ambiente, economia criativa, arte e moda de quem é cria da quebrada.

Na terça-feira, às 13h, será exibido o primeiro episódio da série ‘Mitos Vivos’, apresentada por Gabriel Sater, que faz exploração e pesquisa cultural dentro do folclore e dos costumes de cada região, que influenciam na criação dos mitos e lendas.

‘Mulheres pela Independência’ é mais um programa desta parceria, que vai ao ar às 13h30 das quartas-feiras. Uma série documental que faz um resgate histórico de figuras femininas pouco lembradas pela história oficial e estuda seus ecos em nossa sociedade. Os episódios trazem cinco mulheres que tiveram participação importante e ativa no processo de independência do Brasil: Maria Quitéria, Joana Angélica, Maria Filipa, Imperatriz Leopoldina e Bárbara Alencar. A série retratada a importância histórica de cada uma dessas personagens nesta fase da história brasileira, quais eram suas questões, seus anseios, sua situação naquele momento e sua visão de sociedade.

Todos os programas serão reprisados em horários alternativos durante a programação da TV Câmara JP. Ainda serão disponibilizados, nos próximos meses, os seguintes programas: ‘Filosofia com Arte’, ‘Condor’, ‘Minha Casa Nosso Mundo’, ‘Bipo’, ‘Aninha – A Infância’, ‘Casimiro e a Flor’, ‘Na Raiz dos Festejos’, ‘Voz da Pele’, ‘Se Avexe Não’, ‘Alimentando a Alma’, ‘Gildo’, ‘Van Filosofia’ e ‘Filhos da Liberdade’.

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online