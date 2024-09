João Pessoa encanta turistas; beleza da cidade atrai novos moradores

Quem nunca ouviu a frase: “eu moro na cidade onde as pessoas passam férias”, não sabe o que é sentir ‘inveja’ de viver em uma das capitais mais lindas do Brasil. João Pessoa, lugar onde o sol nasce primeiro, o verde é mais intenso, o mar quente e a religiosidade é fervorosa. É essa a cidade onde o turista vem para passear e, muitas vezes, acaba ficando para morar.

A Capital paraibana tem muitas histórias e é por isso que vamos contá-las em uma série com três reportagens. A primeira será narrada agora. As demais vêm nos dias posteriores a esta.

De turista a moradora – A agente de viagens Glaucia Pinheiro, da cidade de Campinas (São Paulo), é uma das histórias que encontramos de pessoas que vieram para João Pessoa a passeio e não resistiram, acabaram ficando.

“Acordar cedinho para ver o amanhecer, desfrutar de uma deliciosa caminhada na orla e sentir a brisa do mar, isso não tem preço, é muito gratificante”. É assim que tem sido os dias dela depois do primeiro contato com João Pessoa, quando veio como turista em 2023. Mas os encantos da cidade a seduziram de tal maneira que ela não resistiu e acabou se tornando mais uma filha da Capital paraibana.

“Em maio de 2023 estive pela primeira vez visitando a cidade e me encantei com as belezas naturais, qualidade de vida, segurança e custo mais acessível, principalmente a alimentação. Desde então, voltei a minha cidade, porém com planos de morar aqui e fui pesquisando mais sobre moradia e emprego, até que fiquei de vez”, narrou.

É que João Pessoa é assim, encantadora! Por isso tem atraído cada vez mais turistas. Os brasileiros têm aproveitado qualquer oportunidade para estar na cidade. E quem está dizendo isso não é a mera repórter que escreve esse texto, mas alguém que vive do setor e tem credibilidade e qualificação, portanto, autoridade para dissertar sobre o assunto: o presidente do Sindicato dos Guias de Turismo da Paraíba (Singtur/PB), José Carlos Soares de Melo.

“Nós recebemos aqui turistas à procura do turismo religioso, do lazer, cultural, ecológico, e agora, mais que nunca, a cidade está crescendo muito com o turismo de negócios. Antes era só o mar, mas hoje nós temos o quê? Temos a parte ecológica, a parte de negócios. João Pessoa é uma das capitais mais procuradas em termos de qualidade de vida. Nós temos hoje turismo para todos os gostos”, afirmou.

Turistas aprovam – Os turistas têm aprovado tudo isso, tanto que João Pessoa já é um dos destinos mais procurados do Brasil. Fomos em busca de alguns exemplos de pessoas que optaram pela Capital paraibana para passear e encontramos uma família de Teresópolis, no Rio de Janeiro, que era só elogios a cidade.

Carlos Lopes é de Teresópolis, mas vive em Munique, na Alemanha, há quase 20 anos. Ele encarou 9.588 quilômetros da cidade alemã até a fluminense e mais 2.422 quilômetros até João Pessoa, tudo para desfrutar do lugar onde o ‘sol nasce primeiro’. E conta com um sorriso cheio de verdade que tem valido muito a pena. Nos passeios que tem feito, o turista aponta algo que chamou bastante sua atenção.

“Eu havia estado aqui nos anos 90 e a cidade naquela época me impressionou muito. Principalmente pela limpeza, a conservação dos monumentos históricos. E eu resolvi voltar. Naturalmente, isso é uma visita que foi há quase 40 anos ou mais e eu vejo um grande desenvolvimento arquitetônico da cidade, a construção de arranha-céus, que na época que eu vim não existia. Graças a Deus eles foram feitos, os mais altos, um pouco fora da orla”, identificou o turista.

Carlos veio a João Pessoa acompanhado da mãe, da irmã e uma sobrinha, que vão falar com a gente na segunda reportagem dessa série. Porém, teve um ponto específico que os quatro turistas fluminenses concordaram muito, a culinária. O peixe frito na beira da praia aguçou o paladar deles, mas o trio conta que o melhor mesmo é a nossa carne de sol. “É muito deliciosa!”.

A promessa é de voltar novamente e sempre que puderem, porque a cidade convidativa, bela e encantadora não sairá mais das mentes dos turistas.

Divulgação e qualificação – Toda essa positividade e aprovação de turistas têm uma explicação. Chama-se investimento. O secretário de Turismo de João Pessoa (Setur-JP), Daniel Rodrigues, elenca mobilidade urbana, infraestrutura, urbanização, limpeza, capacitação dos profissionais e os eventos como setores que contribuem para o crescimento turístico.

“Na promoção turística, a Setur participou de mais de 80 feiras de turismo com operadores, agentes de viagens, algumas feiras com público direto. Foram mais de duas mil pessoas qualificadas ligadas diretamente ao turismo. Aí o exemplo de línguas estrangeiras, espanhol, inglês, foi incluído Libras, curso de qualificação, como vender, como atender, marketing pessoal, como administrar as suas finanças pessoais, principalmente daqueles autônomos”, enfatizou.

“Vários projetos que foram inseridos como o Natal, a Via Folia, o pré-carnaval, um dos maiores pré-carnavais do mundo aqui na nossa cidade. João Pessoa é vista com outros olhos. As pessoas querendo conhecer cada dia mais e esse é o resultado, onde atingimos uma média de 75% a 80% ocupação linear desde 2020. Feriados nem se fala, são 100%”, acrescentou Daniel Rodrigues.

No próximo capítulo da nossa série de reportagens, você vai conhecer um pouco sobre o turismo religioso e verá um resumo das mais variadas possibilidades que a cidade oferece.

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online