Parque Arruda Câmara funciona em horário normal no feriado em João Pessoa

O Parque Zoobotânico Arruda Câmara, também conhecido como Bica, estará aberto ao público, em horário normal, neste sábado (7), feriado da Independência do Brasil.

O parque é uma excelente opção de lazer para quem deseja aproveitar o dia em contato com a natureza, caminhar e brincar ao ar livre.

Um dos maiores destaques do local é seu amplo espaço verde, ideal para quem busca tranquilidade e a oportunidade de admirar a flora.

Além disso, a Bica oferece uma série de opções de lazer e diversão para toda a família, incluindo passeio de trenzinho, praças com quiosques, lago com pedalinho, parquinho infantil e área para piquenique.

Para quem gosta de animais, o zoológico é mais uma atração que vale a pena ver. Nele, os visitantes podem conhecer diversas espécies da fauna brasileira, como a onça-pintada, jacarés e macacos-galegos.

O parque também abriga animais exóticos, como a leoa e a serpente píton, que atraem olhares curiosos e despertam o interesse de crianças e adultos.

O Parque Zoobotânico Arruda Câmara abre das 8h às 17h, com entrada até as 16h e taxa ambiental a R$3. Criança com até 7 anos, PCD e idoso acima de 60 anos não pagam.