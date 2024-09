SESI abre inscrições para festival de música Talento na Indústria em Campina Grande

O SESI Paraíba deu início, na última segunda-feira (16), às inscrições para o festival de música Talento na Indústria, que busca revelar vozes entre trabalhadores da indústria, alunos do SESI e SENAI, e colaboradores do Sistema Indústria da Paraíba, valorizando a diversidade cultural do país.

As inscrições estarão abertas até o próximo dia 16 de setembro e devem ser feitas nas unidades do SESI e do SENAI no estado, de onde serão encaminhadas para a Coordenação de Cultura, na sede da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (FIEPB) ou no SESI Museu Digital, em Campina Grande.

Os candidatos podem participar com apenas uma música, que deve ser apresentada no ato da inscrição e deve ser, obrigatoriamente, brasileira, de qualquer época ou estilo.

Após essa fase, uma banca classificatória selecionará 22 finalistas, que se apresentarão ao vivo na FIEPB. Na ocasião, serão escolhidos os três primeiros colocados, que receberão troféus e medalhas.