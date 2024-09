Em sua coluna “Pé na Estrada”, o agente de viagens Alessandro Sousa trouxe informações sobre os destinos mais procurados para as festas de Natal e Réveillon e a recente retomada dos voos para Gramado, no Rio Grande do Sul, após a tragédia das chuvas.

Sousa destacou que, para quem está planejando as festas de fim de ano, o Rio de Janeiro se apresenta como um dos destinos mais procurados. “Nós temos aí o Rio de Janeiro que tem uma grande procura. Nós temos o litoral no Nordeste, Fortaleza e João Pessoa também são bastante demandados. Salvador é outro destino com alta procura, especialmente na região do Sul da Bahia, em Porto Seguro”, afirmou.

Ele também ressaltou que, apesar de Porto Seguro não ser uma escolha tradicional entre os nordestinos, é bastante popular entre os visitantes do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. “Aqui no Nordeste, a gente não tem muito hábito de ir a Porto Seguro, mas Sul, Sudeste e Centro-Oeste visitam o Porto Seguro”, explicou Sousa.

Além das dicas de destinos, o agente de viagens trouxe boas notícias para quem planeja visitar a Serra Gaúcha. “A partir do dia 21 de outubro, nós vamos ter o aeroporto de Porto Alegre reaberto para pouso e decolagem das principais companhias aéreas do Brasil, são voos nacionais. Esses horários de voos serão de 8 da manhã até as 22 horas. Então, aquelas pessoas que planejam ainda passar Natal, prestigiando o Natal Luz na Serra Gaúcha já podem se programar”, informou Sousa.

Veja o vídeo:

*Vídeo: ParaibaOnline

