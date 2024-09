MAPP será palco para o espetáculo “Nós”

Na quarta-feira (4), às 18h30, o Museu de Arte Popular da Paraíba (MAPP) da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), em Campina Grande, será palco do espetáculo teatral “Nós”, da Cia.

Barracão Cultural (SP). O evento é aberto, ocorrendo na parte inferior do Museu, e conta com entrada franca.

“Nós” é uma adaptação do livro homônimo de Eva Furnari — ilustradora e escritora de livros infanto-juvenis ítalo-brasileira. Ambientada no universo fantástico, a montagem narra a trajetória de Mel, uma menina de 12 anos que sofre “bullying” por se distinguir das demais pessoas.

Vivendo numa pequena cidade, ela está sempre rodeada de borboletas e, por isso, é alvo de chacota por parte dos habitantes ‘normais’ da localidade.

Para a atriz Eloisa Elena, que encarna a personagem, Mel traz ao mundo poesia, beleza e sensibilidade, representadas principalmente pelas borboletas que a circundam, mas, como resultado de ser uma pessoa diferente, ela se torna deslocada e isso marca também o corpo da protagonista.

Isso porque toda vez que Mel se encontra diante da zombaria e da maledicência alheias, um novo nó surge nela. Pouco a pouco, isso vai obrigando a garota a se distanciar, a se fechar dentro de casa.

Porém, um dia, de tanto reprimir seus sentimentos, ela se vê com o corpo repleto de nós, cada um mais apertado que o outro, e resolve ir embora.

Dentro dessa aventura rumo ao desconhecido, mostra-se como é dolorosa, mas essencial, a defesa da singularidade que cada pessoa tem, sobretudo em um mundo que preza pela uniformização das existências/personalidades.

Assim, “Nós” trata da intolerância, dos preconceitos e imposições sociais, do respeito e da alteridade.

Aborda, ainda, como o ambiente pode trazer sofrimento a uma pessoa e levá-la a sufocar seu verdadeiro eu. Eloisa Elena, pontua, além disso, que o espetáculo exibe a adversidade, mas também a redenção — não foca na resignação de que simplesmente seja aceita a própria dor, visto que Mel rompe com sua ‘zona de conforto’, ela não deixa de ter esperança, e sai em busca de seu lugar.

A dramaturgia de “Nós” é de Sérgio Pires, com direção de Cris Lozano. No elenco figuram Eloisa Elena, Leandro Goulart, Lucas Nuti e William Simplício.

A direção musical e canções originais são de Dr Morris. Cenografia, figurino e coordenação técnica, ficam a cargo de Marco Lima, Marichilene Artisevskis e Maurício Mateus, respectivamente. A direção de produção é de Eloisa Elena e a administração de Tetê Ribeiro.

A peça se dá por meio da Lei de Incentivo à Cultura, com patrocínio do Instituto Cultural Vale e do Ministério da Cultura (MinC). Outras informações podem ser adquiridas na rede social @ciabarracaoculturalsp.

A Barracão Cultural é sediada em São Paulo, contando seu Núcleo tanto com atores fixos, como com convidados.

Entre os seus objetivos está a promoção de projetos que priorizem a pesquisa de temas e de linguagem, que sejam acessíveis e atendam a diferentes públicos.

Nesse sentido, há 22 anos o Núcleo desenvolve um exercício permanente de criação e produção de espetáculos, conquistando a acolhida da crítica e da plateia.

Constam no repertório da Barracão Cultural, encenações para o público adulto e infanto-juvenil, privilegiando as ruas e espaços abertos.

Os espetáculos da Barracão receberam, ou foram indicados, para os principais prêmios de Teatro de São Paulo, além de já terem circulado por renomados festivais e mostras no Brasil.

Entre as suas mais recentes realizações estão “Jogo de Imaginar” e “Um arco-íris colorindo o céu”, ambas de 2022, e “Entre” (2019) e “On Love” (2017).