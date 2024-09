Centro Histórico, atrações culturais e parques são destacados por turistas, em João Pessoa

A terceira cidade mais antiga do Brasil, João Pessoa, conta com muitos atrativos que vão além das belezas de suas praias. Tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artistico Nacional (Iphan), o Centro Histórico da capital paraibana encanta os visitantes com a riqueza de suas construções antigas e coloridas que datam dos séculos XVII e XVIII e a sua arquitetura barroca e art nouveau, além das belezas naturais.

Os turistas podem passar horas agradáveis visitando lugares como o Largo de São Pedro, onde está situado o Hotel Globo e a Casa da Pólvora, ou optar pelo contato com a natureza visitando o Parque Solon de Lucena ou o Parque Zoobotânico Arruda Câmara (Bica).

O Largo de São Pedro Gonçalves concentra uma rica parcela da história da capital paraibana pela beleza e pelo conjunto arquitetônico. Destaque para a Igreja de São Frei Pedro Gonçalves, construída em 1843 com influência eclética e o Hotel Globo.

Hotel Globo – O tradicional Hotel Globo, construído em 1929, era na época a primeira opção de estádia da alta sociedade paraibana. Atualmente o local é administrado pela Prefeitura Municipal, por meio da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) e funciona como um centro cultural, sediando eventos como lançamento de livros, saraus, exposições, apresentações musicais. E nos fins de tarde tem um belo pôr-do-sol com vista para o Rio Sanhauá, berço do nascimento da cidade de João Pessoa – fundada em 1585.

Celeiro – Em suas dependências, o Hotel Globo cedia o ‘Celeiro Espaço Criativo’, que reúne o trabalho artístico de dezenas de pessoas da Paraíba. As peças em madeira, metal, papel, corda, cerâmica entre outros produtos estão expostas e à venda para os visitantes. A visitação é aberta ao público, gratuitamente, das 8h às 17h30.

Largo de São Pedro – O Largo de São Pedro fica próximo a Praça Antenor Navarro, cartão postal da cidade onde estão os casarões coloridos, que datam do século 19 e atualmente figuram nos registros fotográficos de centenas de turistas que visitam o Centro Histórico da capital.

Praça Rio Branco – Situada no Centro comercial de João Pessoa, a praça é conhecida pela beleza arquitetônica e pelas suas frondosas árvores. Aos sábados a praça se transforma no palco para o melhor do chorinho e do samba com o evento ‘Sabadinho Bom’ promovido pela Funjope. O evento é gratuito, a partir das 12h.

Casa da Pólvora – Outra opção é a ‘Casa da Pólvora’, erguida em 1710, para guardar armamentos e munições. A estrutura foi construída estrategicamente numa parte alta da cidade, no alto da ladeira de São Francisco, com vista privilegiada para o Porto do Varadouro (Porto do Capim), no Rio Paraíba. Está aberta a visitação de domingo a domingo, das 9h às 17h. Além da arquitetura, os visitantes podem apreciar o pôr do sol.

Parque Solon de Lucena – Cartão-postal de João Pessoa, o Parque Solon de Lucena, é uma área de 35 mil metros quadrados no coração da capital paraibana. No início do século XX fazia parte de um sítio pertencente aos Jesuítas, hoje é um dos principais cartões-postais da cidade.

O Parque Solon de Lucena também faz parte do Centro Histórico de João Pessoa, um oásis no centro da cidade, conhecida pelas palmeiras que rodeiam a lagoa, além das espécies remanescentes da reserva da Mata Atlântica. O parque é uma área verde no qual a população ou os turistas podem praticar esportes, fazer piquenique e também concentra grandes eventos culturais e políticos. Foi tombado pelo Iphaep nos anos 1980.

Bica – Para quem gosta de sossego, animais e plantas uma boa opção de passeio é o jardim zoobotânico, chamado Parque Arruda Câmara, popularmente conhecido como ‘Bica’. O parque também é tombado pelo Iphaep, devido sua diversidade de espécies e valor histórico.

O parque guarda as lendas dos povos originários, como a Fonte de Tambiá. No local, também se pode fazer caminhadas, andar de trem e pedalinho. Suas portas estão abertas todos os dias, com exceção das segundas-feiras das 8h às 17h, porém a bilheteria só funciona até as 16h. Na entrada é cobrada uma taxa de R$ 3,00. São isentos crianças até 7 anos e pessoas acima de 60 anos.

Praias – Além do Centro Histórico, a cidade de João Pessoa possui praias belíssimas com aproximadamente 30 quilômetros de mar de águas claras e mornas. Em toda a sua extensão, que vai da praia de Gramame a praia do Bessa, é possível ver coqueiros e, em algumas, falésias com tons coloridos intensos.

Na Ponta do Seixas os turistas podem conhecer o ponto mais oriental das Américas, onde o sol nasce primeiro e o Farol do Cabo Branco, local que possui uma vista privilegiada de parte do litoral paraibano. O turista pode visitar ainda as piscinas naturais no Seixas e em Picãozinho, na Praia de Tambaú.

Estação Ciência – A Estação do Cabo Branco – Ciência, Cultura e Artes ganhou notoriedade nacional por ter sido projetada, em 2008, pelo famoso arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer. Conta com um anfiteatro, auditório, lanchonete, além de uma torre – um mirante com vista privilegiada para o litoral de João Pessoa. A Estação mantém exposições permanentes e realiza atividades gratuitas promovidas pela Secretaria da Ciência e Tecnologia.

Além dessas exposições, os visitantes podem apreciar as mostras permanentes do artista paraibano Flávio Tavares; ‘Obra Vida’ (Eulâmpio Neto); as obras de Abelardo da Hora e ‘O Mar de Grisi’ (Luciano Grisi). A Estação Cabo Branco é localizada na avenida João Cirilo, no bairro Altiplano Cabo Branco. A visitação é liberada aos sábados e domingos, das 10h às 18h e terças às sextas das 9h às 18h. Acesso gratuito.

Turistas – A paranaense Ana Maria, diz que adora a cidade de João Pessoa e estuda a possibilidade de vir morar em definitivo na cidade. “A primeira vez que vim por aqui, há quatro anos, meu foco foi conhecer as praias maravilhosas que costumava ver nas redes sociais. Passado essa fase fui conhecer também o Centro Histórico. Fiquei apaixonada, tanto pelos eventos culturais como o carnaval fora de época, o Sabadinho Bom e os locais onde podemos curtir o pôr-do-sol”, destaca.

Odair Lopes, natural de Brasília e casado há mais de 20 anos com a jornalista paraibana, Andréa Viegas conhece de perto as belezas naturais de João Pessoa e a parte mais antiga.

“Eu tenho ido a João Pessoa todos os anos. Os turistas em sua maioria vão para João Pessoa em função das praias e perdem de conhecer o Centro Histórico que é muito bonito, com suas construções antigas, praças e ladeiras. Vejo como se fossem duas cidades, a da praia que é jovem e vibrante e o Centro que tem suas construções antigas e seu potencial histórico”, ressalta.

O brasiliense esteve com a sua família no Largo de São Pedro e na Praça Rio Branco para curtir o Sabadinho Bom.

“Gostei muito, gostei das músicas que estavam tocando lá. Foi muito bom. O Largo de São Pedro é muito bonito e fomos também ao antigo Hotel Globo. Foi um evento muito animado e eu curti bastante. Estava tocando umas músicas do tipo cantigas de roda com muita percussão. Uma coisa que lembra o folclore nordestino/brasileiro. Muito bom”, destacou Odair Lopes.

Andrea Viegas também fala da sua passagem em João Pessoa.

“Eu estou fora da Paraíba há exatos 20 anos. E para mim, é motivo de muito orgulho quando escuto depoimentos das pessoas falando sobre João Pessoa. A cidade nessas duas décadas passou por mudanças que tem ajudado a construir uma imagem positiva e tem feito que cada vez mais os turistas queiram voltar a cidade. Suas belezas naturais, o acolhimento”. Ela conta que neste mês de agosto a empresa que trabalha realizou um evento esportivo em João Pessoa. “Só ouvi elogios, tanto dos colegas de trabalho que passaram uma semana na cidade, como dos atletas”, ressalta a jornalista.

