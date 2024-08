O Parque Linear Dinamérica foi o cenário escolhido para receber a programação desta sexta-feira (30) do programa “Campina, São João o Ano Inteiro”. Repleto de atrações de peso, como o “Rei da Alegria” Capilé e o grupo Samba Show, o evento contará com um bloco de músicas inteiro em tributo ao “Rei do Ritmo”, Jackson do Pandeiro, que completaria 105 anos neste sábado (31).

Iniciando às 17h, a abertura fica por conta de Antonio Dean, com o Novo Coco de Campina Grande, realizando sua contrapartida da Lei Paulo Gustavo no âmbito municipal.

A programação segue com a musicalidade de Ananias do Acordeon. O artista convidará os cantores Capilé, Aylton Lenny, Edra Véras e Pepysho Neto, que, unidos, realizam uma grande homenagem ao saudoso cantor, compositor e multi-instrumentista Jackson do Pandeiro, o Rei do Ritmo.

Dando continuidade à festa com muito samba e MPB, o grupo Samba Show promete animar o Parque Linear Dinamérica, a partir das 19h, com um vasto repertório incluindo os grandes sucessos do grupo Fundo de Quintal, de Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz, Alcione, dentre outros.

O programa Campina, São João o Ano Inteiro é idealizado pela Prefeitura de Campina Grande, através da Secretaria de Cultura e já passou, desde o início de 2024, por várias localidades da Rainha da Borborema, a exemplo do Calçadão da Cardoso Vieira, bairro José Pinheiro e Feira Central.

