Nesta última semana de agosto o projeto ‘Viva o Centro’ leva para o público uma programação diferenciada com ópera, música de câmara, jazz e blues. As apresentações acontecem na quarta-feira (28), quinta-feira (29) e sexta-feira (30), com início às 17h, no Centro Cultural São Francisco (CCFS), no Centro Histórico de João Pessoa. A entrada é gratuita e para todos os públicos.

Para garantir a segurança do público que vai ao local, a coordenação do ‘Via o Centro’ e do Centro Cultural de São Francisco, disponibilizou estacionamento gratuito na parte atrás da igreja, com acesso pelo portão que dá para o bairro do Alto Roger. A novidade no local é o café e água de um parceiro do projeto.

As apresentações desta quarta-feira (28) começam com os cantores operísticos Kleiton D’Araújo, Domingos (tenor) e Eduardo Cunha Lima apresentando peças clássicas de operas europeias. Logo após, a cantora soprano Izadora França canta a tradicional ‘Ave Maria’, pontualmente às 18h.

Em seguida, no adro interno do Mosteiro do Centro Cultural, o quarteto de trombones JP Bone trará uma performance que explora gêneros da música brasileira e clássica, com participação especial do baterista Fábio Lima e do trombonista Flávio José.

Na quinta-feira (29), às 18h15, a Big Band Rubacão Jazz promete encantar com seu repertório que vai do frevo ao jazz, resgatando clássicos da música brasileira. E na sexta-feira (30), às 18h15, o Combo Instrumental Rubacão Jazz, formado por um quinteto, apresentará uma combinação de música brasileira e jazz contemporâneo, com destaque para improvisos e variações típicas do estilo.

A Rubacão Jazz é uma orquestra em formato de Big Band, uma clássica formação instrumental que inclui os naipes de saxofones, trombones e trompetes, além de contar com instrumentos de apoio como bateria, percussão, guitarra, piano, sanfona e baixo.

Com dez anos de atuação, a Rubacão Jazz se destaca no cenário cultural de João Pessoa por ser um grupo que não se dedica apenas à performance instrumental, mas também com a pesquisa histórica do nosso repertório brasileiro por meio do resgate de clássicos da nossa música. Seu repertório vai do frevo ao jazz, passando pelos clássicos vindos do estrangeiro e músicas de compositores e arranjadores locais.

A banda apresenta-se com o combo instrumental da big band Rubacão Jazz. O quinteto instrumental composto por integrantes da Big Band, em formato “Combo”. Do inglês, combo é um termo que nos remete a uma combinação básica de instrumentos para a execução de temas de jazz: bateria, contrabaixo e piano ou algum outro instrumento harmônico. A partir desta sólida formação em trio, outros instrumentos podem integrar o combo a fim de executar tanto melodias clássicas quanto regionais, fazendo uso de improvisos e variações, características típicas da linguagem do jazz.

Projeto Música no Centro

Foi prospectado pela Secretaria de Ciência e Tecnologia da Prefeitura de João Pessoa e UFPB, por meio do setor de projetos do órgão com apoio da Agência de Inovação Tecnológica do Município, criada para promover o desenvolvimento tecnológico, levando inovação a diversos setores e fomentando a integração entre o público e o privado. Operando como uma ponte dinâmica que interliga a academia, o governo e as empresas, a Inovatec JP adquire um papel multifacetado e se destaca na concepção e desenvolvimento de novos produtos, serviços e processos inovadores. Tem como parceiro e apoiador o Governo do Estado da Paraíba.

Tecnologia e música

O projeto, no primeiro momento, também permitiu a realização de pesquisa com a utilização de software livre, dando início a testes de gravação, sonorização, transmissão de conteúdo com computadores, interfaces e utilização de celulares de uso cotidiano com função de câmeras. realizar empreendedorismo musical.

A pesquisa investiga se é possível usar hardwares acessíveis e que sirvam tanto para a sonorização de eventos de pequeno porte quanto para gravação de estúdios caseiros, ou em inglês, home studios. A expectativa é, caso os experimentos se repliquem de maneira positiva, que seja criado um protocolo de montagem de sistemas de sonorização, gravação e transmissão ao vivo dentro do sistema Linux, parte do sistema operacional Linux responsável por isso é um protocolo denominado por Jack Audio Connection Kit.

