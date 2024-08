Centro Cultural Ariano Suassuna realiza Sarau Literário, em João Pessoa

Nesta quarta-feira (28), o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, por meio do Centro Cultural Ariano Suassuna e em parceria com a Academia de Cordel do Vale do Paraíba, realiza a sessão de agosto do tradicional “Sarau Poemas e Cantos da Cidade”. Desde 2017, este evento tem sido um espaço consagrado para a celebração da música, poesia, literatura e artes plásticas.

Na sessão de hoje, será inaugurada uma nova exposição de artes, que traz ao público as obras das talentosas artistas plásticas paraibanas Lu Maia e Socorro Sobreira. As peças, que incluem telas e fotografias, prometem encantar os visitantes e promover um diálogo rico entre diferentes formas de expressão artística.

O sarau contará com a participação de renomados poetas locais, que recitarão suas obras. Estão escalados para se apresentar Alex Nascimento, Annecy Venâncio, Arnaldo Mendes Leite, Merlânio Maia, Quelyno Souza e Raniery Abrantes. O evento também contará com intervenções musicais da Banda Acredite, além da Cia de Danças Helena Holanda, que trará uma performance especial para o público presente.

Em uma homenagem especial, o sarau lembrará os poetas Bosbaudran Imperiano, Francisca Vaia Rocha Nóbrega e Antonio Cláudio Massa, destacando suas contribuições à cultura e à literatura paraibana.

A entrada para o evento é franca e a programação terá início às 18h30, no Centro Cultural Ariano Suassuna, um verdadeiro ponto de encontro para os amantes da arte e da cultura. A proposta é celebrar a rica diversidade cultural da Paraíba e promover a valorização dos artistas locais em um ambiente acolhedor e inspirador.

