Alagoa Grande se prepara para receber, nesta segunda-feira (26), a Rota Cultural Caminhos do Frio, destacando-se como a penúltima cidade a integrar o evento. Até 1º de setembro, o município será o cenário de uma série de apresentações musicais e culturais, oferecendo um panorama diversificado e vibrante da cultura local. A Empresa Paraibana de Turismo (PBTur) e a Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico (Setde) organizam um Fampress com jornalistas e influenciadores para promover e divulgar as festividades.

A abertura oficial em Alagoa Grande acontece nesta segunda-feira (26), no Largo do Teatro Santa Ignez. O evento contará com um show especial da banda Os Filhos de Jackson e uma apresentação de dança regional. A programação é uma celebração do Movimento Armorial, tema desta edição.

Nos dias 30 e 31 de agosto, a cidade recebe uma série de shows. Na sexta-feira, 30 de agosto, se apresentam a Banda Encantos, Banda Styllus, Sol Maior e Denilson Santana. No sábado, 31 de agosto, a programação contará com Thiago Freitas, Felipe Melo, Banda Libanos e Denilson Allan.

Além da programação musical, os visitantes terão a chance de visitar o memorial dedicado ao icônico músico Jackson do Pandeiro, que celebra a trajetória e a influência cultural do artista na música brasileira. Este espaço histórico será uma atração especial para jornalistas e influenciadores presentes, oferecendo uma imersão mais profunda na rica herança cultural da região.

Ferdinando Lucena, presidente da PBTur, destaca que “este evento sublinha a rica herança cultural de Alagoa Grande e oferece uma plataforma para que mais pessoas conheçam e apreciem a diversidade musical e cultural da Paraíba.”

Miguel Ângelo, secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico, ressalta que “a Rota Cultural Caminhos do Frio é uma excelente oportunidade para mergulhar nas tradições locais, descobrir nossos talentos e entender a importância cultural e turística da região.”

