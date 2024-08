Thália vence prova e é a nova Dona do Palco em Estrela da Casa

Os participantes de Estrela da Casa (Globo) realizaram neste sábado (24) a Prova do Dono do Palco. Thália teve o melhor desempenho e venceu a disputa.

Na dinâmica, os participantes enfrentaram uma rodada eliminatória e uma etapa final. Eles precisaram montar um quebra-cabeça, encaixando as peças totalmente. Aqueles que acabassem mais rápido se classificavam para a final. Unna X, que já está na Batalha, e MC Mayarah, atual Dona do Palco, não participaram.

Thália, Leidy, Rodrigo e Gael foram os mais rápidos e seguiram para a final. Nicole Louise também foi uma das mais velozes a concluir o quebra-cabeça, mas foi desclassificada porque voltou para ajeitar as peças após apertar o botão.

Na segunda e última fase, os finalistas precisavam desvendar o código de cadeados para abrir três baús, pegar cartazes dentro de cada baú, posicionar cada cartaz no lugar correto e bater o botão.

Thália foi a primeira a concluir a prova e é a nova Dona do Palco. Com isso, ela manda um participante direto para a Batalha, conquista uma vaga para se apresentar no Festival e garante sua imunidade.

* SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online