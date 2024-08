Sesc oferece programação gratuita em Campina Grande

Neste domingo, 25, o Sesc Centro Campina Grande abrirá as portas oferecendo uma programação diversificada e gratuita para todas as idades.

A partir das 15h, o público poderá desfrutar de uma ampla gama de atividades projetadas para garantir a diversão de todos.

Entre as atrações estão apresentações culturais, prática de esportes, gincanas recreativas, sessões de cinema, exposições guiadas de artes visuais e apresentações do Grupo de Danças Folclóricas, entre outras surpresas.

O destaque é que todas essas atividades serão oferecidas gratuitamente, proporcionando momentos de lazer e entretenimento para toda a comunidade. Então, prepare-se para um domingo incrível com sua família e amigos!

As atividades acontecem a partir das 15h, no Sesc Centro em Campina Grande, garantindo um espaço de cultura, arte e diversão no coração da cidade. A unidade fica na Rua Jiló Guedes, 650, Santo Antonio.

