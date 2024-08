Sesc oferece programação cultural em João Pessoa

Neste domingo, 25, o Centro de Cultura, Arte e Esporte do Sesc em João Pessoa se transforma, mais uma vez, em um ponto de encontro para famílias que buscam lazer, cultura e bem-estar.

A partir das 15h, o espaço oferece uma programação diversificada no Domingo no Sesc, com aulões de alongamento, gincanas, visita guiada à Galeria de Artes, sessões de cinema, brincadeiras para todas as idades, entre outras ações. Além disso, haverá uma sessão teatral especial com o espetáculo Arara Azul.

Essa iniciativa do Sesc Paraíba tem como objetivo valorizar a cultura local e proporcionar momentos de diversão e aprendizado para crianças e adultos, fortalecendo os laços familiares e comunitários. A programação é gratuita, exceto pelo espetáculo Arara Azul.

Espetáculo ‘Arara Azul’

Às 16h, o público poderá se encantar com o espetáculo Arara Azul, estrelado pelo carismático Palhaço Bambam. O show promete transportar a plateia para um mundo mágico, onde uma “arara” se transforma em um portal que conduz Bambam e seus convidados a uma experiência repleta de energia e emoção. Com números de malabarismo, música, mágica e, claro, muita palhaçada, o espetáculo garante momentos de suspense, alívio, surpresa e, acima de tudo, alegria para todas as idades.

Exclusivamente para o espetáculo, os ingressos custam R$ 40 (inteira), R$ 20 (meia) e R$ 5 (trabalhador do comércio ou dependentes, com a Credencial Sesc atualizada). Crianças até 12 anos, caso não sejam dependentes, pagam meia entrada. Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente ou na hora do espetáculo, caso haja vagas restantes, no local do evento.