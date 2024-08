Sesc realiza mostra paraibana de Arte Naif em Campina Grande

A mostra paraibana de Arte Naif chega a Campina Grande neste mês de agosto. A vernissage ocorre nesta quinta-feira (1), a partir das 19h na Galeria do Sesc Centro Campina Grande.

A exposição seguirá durante o mês com visitação gratuita, das 8h às 18h. Também está disponível para visualização virtual no site sescpb.com.br.

Artista homenageada: Leticia Lucena nasceu em 1965 em João Pessoa, na Paraíba. Naif, autodidata, uma carreira artística consolidada de 34 anos, com vários prêmios.

Letícia é filha do pintor naïf José Lucena, um dos grandes ícones da arte Naf Paraibana “in memoriam”.

Que lhe despertou o gosto pela pintura. Aos 15 anos de idade fez sua primeira exposição, explorando o cangaço como tema.

Desde então se dedica à pintura, à qual atribui profundo significado. Para Letícia, pintar é um processo inocente de libertação espiritual.

Premiada na última Mostra Atual Paraibana de Arte Naïf do Sesc, no ano de 2022. Participou da exposição no Projeto ExpoSesc intitulada “Festejos Juninos” como integrante do coletivo de artistas Mulheres da Arte Naïf PB, que contemplou os festejos da inauguração da unidade do Centro de Cultura, Arte e Esporte do Sesc Centro João Pessoa.