49º FICG: Mostra Nacional de Cinema começa nesta segunda-feira

O cinema sempre esteve presente na programação do Festival de Inverno de Campina Grande. O evento realiza ao longo do ano, no Memorial Severino Cabral, o Cine Memorial com exibições de filmes e debates. Para esta edição, o FICG exibe filmes nos gêneros documentário, ficção, além de entrevistas e programas de TV. As sessões acontecem entre os dias 19 e 21 de agosto, a partir das 19h, no Miniteatro Paulo Pontes, com lançamento de filme e conversas entre público e diretores.

A Mostra abre a programação nesta segunda-feira (19) com o filme “Zagati” curta-metragem dirigido por Edu Felistoque e Nereu Cerdeira. O documentário fala sobre José Luiz Zagati, um catador de lixo de 52 anos, que é apaixonado por cinema desde a infância. Tendo passado anos revirando o lixo dos outros, conseguiu juntar pedaços de filmes e de equipamentos suficientes para montar um uma pequena sala de projeção em sua própria garagem, onde aos domingos exibe filmes para a comunidade de Taboão da Serra. Após a exibição acontece a conferência/debate com Nereu Cerdeira e Nelson Fonte sobre o filme “Zagati” e a questão do mercado exibidor brasileiro, com a participação de Ricardo Padilha, do Distrito Federal.

Na terça-feira (20) acontece a pré-estreia de “Antes de ser blues”, que tem direção de Sinedei de Moura Pereira. O curta-metragem apresenta a fictícia Eldorado, lugar onde a realidade de um mundo em transe provoca consequências na vida dos cidadãos comuns. Um filme “de cinema” com referências ao expressionismo, nouvelle vague, tropicalismo e udigrudi. Após a exibição tem debate com o realizador, parte do elenco e equipe técnica, com as participações de Marco Vidal (Funetec) e Romero Azevedo (Coordenador da Mostra de Cinema).

O encerramento da Mostra Nacional de Cinema vai ser em homenagem a Biliu de Campina. Na próxima quarta-feira (21) será exibido o documentário “Biliu, o maior carrego do Brasil” dirigido por Lau Barboza. O documentário trata da vida e obra do cantor Severino Xavier, mais conhecido como Biliu de Campina, suas músicas recheadas de humor e ironia, sua criatividade e inteligência.

A sessão em tributo ao cantor também vai exibir trechos raros e inéditos do cantor e compositor Biliu de Campina (1949 – 2024) na TV, cantando com Gilberto Gil no Parque do Povo em 1989 (Show em Homenagem aos 70 Anos de Jackson do Pandeiro –Direção do espetáculo e imagens: Romero Azevedo). Também será mostrada ao público a primeira aparição de Biliu na televisão, no especial “A Paraíba e seus artistas”, produzido pela TV Paraíba (1988), que tem roteiro, direção e apresentação de Rômulo Azevedo. Além disso, serão exibidos trechos do DVD “Biliu de Campina”, gravado no Teatro Municipal, com direção geral de Abílio José.

Além das atividades dedicadas à sétima arte, tem programação de música na Praça da Bandeira com o Coletivo do Samba, a partir das 12h, e com o Grupo Chorata e Convidados às 19h. No Teatro Municipal acontece a apresentação do espetáculo “A Causa Secreta” do Grupo Alfenim, a partir das 20h. A programação completa da 49ª edição do Festival de Inverno de Campina Grande está disponível no Instagram @festivalinvernocg e no site festivalcampina.com.br. Todas as atividades do evento são gratuitas.

O Festival de Inverno de Campina Grande é realizado pelo Solidarium – Instituto de Arte, Cultura e Cidadania, em conjunto com a Prefeitura Municipal. O evento tem o patrocínio do Governo do Estado da Paraíba e Vitamassa, e conta com o apoio cultural da Unifacisa, UEPB, La Suissa, FIEPB/SESI, Gráfica Artexpress e Unimed. Nesta edição, o FICG acontece em parceria com a Fundação de Educação, Tecnologia e Cultura da Paraíba (Funetec-PB) e o SESC Paraíba.

Serviço:

Início da Mostra Nacional de Cinema do 49⁰ FICG

Dias: de 19 a 21 de agosto

Local: Miniteatro Paulo Pontes (anexo ao Teatro Municipal)

Horário: 19h