O Teatro Municipal Severino Cabral será palco da abertura do 49º Festival de Inverno de Campina Grande nesta quinta-feira (15), marcando o início de dez dias de celebração da arte, cultura e da vida. Com o tema “A poética da arte na ciência da vida”, o evento promete uma programação rica e diversificada, misturando o erudito e o popular.

A cerimônia de abertura será marcada pela apresentação do espetáculo “Cordas do Coração”, do Ballet Stagium de São Paulo.

– Esse espetáculo de abertura junta o erudito com o popular e vai dançar o coração, que eu sempre digo, que o corpo é um evangelho da dança. Fala, sente, ama, sofre, chora, faz a memória – destacou a professora, ativista cultural e idealizadora do Festival, Eneida Agra Maracajá, em entrevista à rádio Caturité FM.

Além do espetáculo de abertura, o Festival também terá uma apresentação das crianças do projeto Tamanquinho das Artes, que é oferecido na Feira Central de Campina Grande, onde são realizadas oficinas de arte-educação gratuitas. As crianças apresentam uma louvação ao boi, em uma celebração da cultura popular brasileira.

A professora ressaltou a importância da arte como ferramenta de transformação social, especialmente para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

