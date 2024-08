Lulu Santos confirma nova data de show em Campina Grande

Após ter adiado a agenda de shows em virtude de problemas de saúde ,o cantor Lulu Santos confirmou, na segunda-feira (12), através de suas redes sociais, as novas datas das apresentações que fará na Paraíba.

Em Campina Grande, o artista se apresentará no Spazzio no dia 30 de novembro, com a turnê “Barítono”, onde Lulu celebra 70 anos de vida.

Os ingressos podem ser adquiridos de forma online, acessando AQUI.

Mias informações podem ser obtidas no e-mail contato@spazzio.com.br ou pelo telefone (83) 3337-3737.

