Já é tradição no mês de agosto Campina Grande realizar um festival que une diferentes linguagens artísticas com apresentações em diversos pontos da cidade. O Festival de Inverno está em sua 49ª edição e abre neste dia 15 a sua programação com dez dias de atividades. Este ano o evento tem como tema “A Poética da Arte na Ciência da Vida”. A cerimônia de abertura do FICG acontece no Teatro Municipal Severino Cabral, às 19h. A entrada é gratuita.

Quem for à casa de espetáculos no centro da cidade vai ser recebido pelos trabalhos artísticos das crianças do “Tamanquinhos das Artes”, projeto social desenvolvido pelo Festival de Inverno de Campina Grande, na Feira Central. As crianças vão expor no hall do teatro telas com pinturas, xilogravuras, e esculturas de material reciclável e argila. Além disso, elas também apresentarão o espetáculo “Festa do Bumba Meu Boi – um auto que é farra, morte e o espetáculo da vida”, às 19h30.

Em seguida, quem sobe ao palco do Teatro Municipal é o Ballet Stagium (foto), de São Paulo. O grupo apresenta em Campina Grande o espetáculo “Cordas do Coração”. Essa é a mais recente obra da companhia e tem inspiração na trilha sonora que Albert Schweitzer criou mesclando músicas de Johann Sebastian Bach com músicas africanas. Albert Schweitzer (1875-1965) foi um teólogo, filósofo, médico e músico alemão. Em “Cordas do Coração” o diálogo acontece entre a música de Bach, a música caipira e o toque de viola, homenageando nossas raízes profundas, em busca de uma brasilidade que ultrapassa rótulos e modismos. A apresentação acontece a partir das 20h.

Durante o dia vai ser realizada por Marika Gidali, uma das fundadoras do Ballet Stagium, a oficina “Dança e Resistência”. A oficina propõe através da filosofia da companhia paulista com mais de 50 anos de atividades, uma reflexão sobre a importância do trabalho continuado em qualquer segmento cultural. As inscrições são on-line e o formulário pode ser encontrado na Bio do festival no Instagram: @festivalinvernocg.

A programação do 49º Festival de Inverno de Campina Grande acontece de 15 a 24 de agosto com shows, sessões de cinema, exposições de artes visuais e apresentações de teatro, dança e manifestações da cultura popular. A programação completa está disponível no Instagram e site do evento: festivalcampina.com.br. Os ingressos para as apresentações em espaços fechados podem ser retirados gratuitamente em sympla.com.br/ficg.

O Festival de Inverno de Campina Grande (FICG) é uma realização do Solidarium – Instituto de Arte, Cultura e Cidadania e da Prefeitura Municipal. O evento conta com o patrocínio do Governo do Estado da Paraíba e Vitamassa, e tem o apoio cultural da Unifacisa, UEPB, La Suissa, FIEPB/SESI, Gráfica Artexpress e Unimed. Nesta edição, o festival acontece em parceria com a Fundação de Educação, Tecnologia e Cultura da Paraíba (Funetec-PB) e o SESC Paraíba.

