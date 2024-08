Festival de Inverno de Campina Grande terá show de Toninho Borbo

O músico Toninho Borbo fará uma apresentação com banda na Praça da Bandeira, neste sábado (17), às 18h. Toninho volta ao palco do 49° Festival de Inverno de Campina Grande (FICG) com a alegria do show “Biplano”. O artista trás no repertório desta apresentação, uma sonoridade diversa e típica da música popular brasileira contemporânea.

A banda que tocará com Toninho é formada por Fábio Araújo no baixo, Lucas Difaria na guitarra e Beto Cabeça na bateria. Com músicas que mesclam ritmos que transitam entre o samba rock e ao afrobit, o repertório do Biplano é uma mesclagem das novas músicas do disco homônimo ao show com sons de outros CDs dele já lançados. “Água da mágoa”, “Arquitetura” e “Sobre o abissal” são algumas músicas que refletem a sociedade atual e as relações humanas, como o amor e as conquistas.

A produção de shows e CDs na carreira do artista é constante. Toninho iniciou dentro das universidades e em eventos culturais. Seu primeiro show com um grupo foi com a banda Quebra-quilos, chamado Razão Profana (2001). A partir de 2003, com o lançamento do primeiro CD, Do Beco ao Eco, ele começa a se apresentar com seu nome.

O segundo álbum foi um EP chamado Toninho Borbo (2005). Em seguida, ele lançou pelo Fundo de Incentivo à Cultura (Fumic 2010), o CD Para Fins de Mercado. O quarto trabalho, chamado Cinza, foi executado em 2015. O atual, Biplano, voltará em breve para as plataformas digitais.

Com esses cinco trabalhos, ao longo da carreira de duas décadas, Toninho realizou shows pelo Estado, pelo Nordeste e Brasil levando um som que agrada as plateias, como no próprio Festival de Inverno de Campina Grande, Circuito Sesc da Paraíba e do Centro Cultural Banco do Nordeste.

