Público aplaude homenagem de Josalbo Licarião ao Dia dos Pais, em João Pessoa

O Sabadinho Bom, realizado na tarde deste sábado (10), foi em homenagem ao Dia dos Pais, comemorado neste domingo (11). O evento ficou sob o comando do multi-instrumentista e cantor Josalbo Licarião, e contou com as presenças de Valdo Rock, com suas artes, e Fabiano, passista histórico da Escola de Samba Malandros do Morro.

“Foi, realmente, uma tarde muito bonita, muito especial que fizemos na Praça Rio Branco para homenagear os pais de João Pessoa. Os artistas, os músicos interagiram, em muitos momentos, com o público, que respondeu de forma majestosa. Acho que é importante a gente constatar que está transformando a Praça Rio Branco num grande encontro, num grande ambiente de encontro de diversas gerações de João Pessoa”, observou o diretor executivo da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), Marcus Alves.

Ele contou que esteve lá, como faz muitas vezes, e ressaltou que tem muito a comemorar porque o Sabadinho Bom desenvolve uma economia local. Segundo o diretor, os comerciantes aprovam e aderem à experiência.

“Ao mesmo tempo em que fazemos isso, a festa faz com que haja uma valorização da cultura, das artes locais e também eleva a própria autoestima do pessoense. Muitas pessoas que estavam lá hoje me disseram que o que mais gostam do trabalho é o fato de que têm um lugar para se encontrar com amigos, se divertir, curtir a boa música e alguns, inclusive, falam que é uma experiência que melhora, inclusive, sua própria saúde”, relatou.

Durante a homenagem, a Praça Rio Branco foi transformada em um grande palco no Centro Histórico da cidade onde se misturaram ritmos como choro, samba-canção, forró, xote e baião.

Canções antigas, boleros, MPB também embalaram o público. Entre as escolhidas, algumas dos cantores Roberto Carlos e Altemar Dutra. Na lista, ‘Meu querido, meu velho, meu amigo’, de Roberto Carlos; ‘Naquela mesa’, de Nelson Gonçalves; ‘Meu velho’, de Altemar Dutra.

A sequência de músicas também incluiu uma trilha mais animada com ritmos dos 60 e 70, nacionais e internacionais, além de The Fevers, Luiz Gonzaga, Trio Nordestino e Flávio José, que também fizeram parte do repertório.

Os músicos que acompanharam Josalbo Licarião são Jonas, na bateria; Iran, baixista e cantor; Doda, no teclado e voz; Zé Carlos, na guitarra; Draylton Siqueira, saxofonista. Josalbo Licarião, que é tecladista e guitarrista, assumiu a voz e violão.

