Peça teatral “Madre” estreia em Campina Grande com texto e direção de Saulo Queiroz

O Cine Teatro São José será palco da estreia da peça “Madre”, uma obra de teatro escrita e dirigida por Saulo Queiroz. O espetáculo, intitulado “Madre – Sete Solos Filiais”, contará com apresentações neste final de semana, nos dias 10 e 11 de agosto.

A primeira apresentação aconteceu neste sábado, e a segunda será neste domingo, às 18 horas, especialmente programada para não interferir nas comemorações do Dia dos Pais.

Em entrevista à Rádio Caturité FM, o ator Júlio César Rolim, integrante do elenco, falou sobre a temática da peça e a dinâmica das apresentações.

“Madre é um espetáculo que reúne sete monólogos de filhos e filhas que compartilham suas complexas relações com suas mães. São mães que, ao contrário do ideal de devoção e sacrifício, foram negligentes ou até mesmo abusivas. O texto de Saulo Queiroz aborda histórias de diferentes partes do mundo, baseadas em fatos noticiados, mas amarradas com a criatividade do autor”, explicou Rolim.

Apesar de não ser uma comédia, “Madre” contém momentos em que o público pode rir, embora a essência do espetáculo seja dramática. “É importante destacar que a peça possui uma classificação indicativa de 16 anos, devido à abordagem de temas sensíveis como pedofilia, abuso sexual, exploração infantil e violência. Não há nudez no espetáculo, mas os temas tratados são fortes e podem impactar os espectadores”, ressaltou Júlio César.

Os ingressos para as apresentações são gratuitos, graças ao apoio da Lei Paulo Gustavo, uma iniciativa do governo federal em parceria com estados e municípios. No entanto, é necessário reservar os ingressos através da plataforma Simpla.com, devido à capacidade limitada do Cine Teatro São José, que acomoda apenas 150 pessoas. “Embora não haja cobrança pelo ingresso, a reserva é essencial para garantir o acesso ao teatro”, alertou o ator.

O elenco de “Madre” é composto majoritariamente por atores locais, incluindo Valquíria Gonçalves, Éric Breno, João Albuquerque, Luís Augusto Brito e Antônio Nunes, além de Júlio César Rolim. Um dos atores, apesar de não ser originário de Campina Grande, reside na cidade e participa ativamente da cena cultural local.

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online