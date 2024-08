Setde realiza fampress para a Rota Cultural Caminhos do Frio em Remígio

O município de Remígio está em contagem regressiva para um dos eventos mais aguardados da temporada: o Caminhos do Frio. A abertura do festival no município acontece nesta segunda-feira (12) e o evento se estenderá até o dia 18 de agosto.

Com promessas de atrair turistas e entusiastas da cultura local, o festival se destaca como uma grande celebração das tradições e belezas naturais do brejo paraibano.

Para assegurar uma ampla cobertura e divulgação, a Empresa Paraibana de Turismo (PBTur) e a Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico (Setde) estão organizando um Fampress com jornalistas e influenciadores de destaque para cobrir as atividades e novidades do festival, destacando a importância cultural e turística de Remígio.

O Caminhos do Frio oferece uma programação rica e diversificada, destacando-se pelas apresentações de renomados artistas regionais. Entre as atrações confirmadas estão Vanessa da Mata, Michelle Andrade, Sâmya Maia e Edson Gomes. O festival também contará com uma série de atividades culturais, como oficinas de dança, música, empreendedorismo e gastronomia, além de apresentações teatrais, palestras e feiras gastronômicas.

Os visitantes terão a oportunidade de conhecer os atrativos turísticos da região, incluindo uma visita à famosa Vila Marical, com replica de casas emblemáticas de Remígio. Além disso, os jornalistas terão uma experiência exclusiva ao visitar a Fazenda Tanques, onde se encontram as históricas ruínas da “Maternidade dos Negros”.

Allan Sales, diretor de Marketing da PBTur, compartilha suas expectativas para o evento: “O Caminhos do Frio tem o potencial de atrair um grande número de visitantes e proporcionar uma imersão completa na cultura nordestina e no movimento Armorial, tema do evento. Com um calendário repleto de atrações que celebram a música, a gastronomia e a cultura da Paraíba, a participação da mídia é fundamental para destacar a importância do evento para a economia local e para a promoção do turismo na região,” comenta.

Delano Tavares, secretário executivo de Turismo, ressalta a importância da Rota Cultural para a região. “A Rota Cultural desempenha um papel crucial no fomento ao turismo na região entre julho e setembro, proporcionando uma experiência imersiva no brejo paraibano. O setor de turismo não só gera empregos significativos, mas também é um dos principais motores do desenvolvimento econômico nos municípios,” afirma.

A programação completa pode ser conferida nas redes sociais @brejopb ou no site do Destino Brejol www.brejoparaibano.com.br

Confira as próximas cidades e datas do Caminhos do Frio:

Bananeiras:19 a 25 de agosto

Alagoa Grande: 26 de agosto a 1 de setembro

Alagoa Nova: 2 a 8 de setembro

